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Стало відомо, як відзначили свята Зендея та Том Голланд на тлі чуток про розставання

13 січня 2024 17:04
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Стало відомо, як відзначили свята Зендея та Том Голланд на тлі чуток про розставання
Актор Том Голланд та Зендея. Фото: instagram.com/zendayaworld__/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Зірка "Людини-павука" Том Голланд спростував чутки про розставання із Зендеєю під час прогулянки в Лос-Анджелесі. Актора запитали журналісти, чи вони з коханою "розбіглися", на що він відповів: "Ні, абсолютно ні".

Про це пише Daily Mail.

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Чутки про можливе розставання Зендеї та Тома Голланда поширилися останніми днями після того, як акторка перестала стежити за всіма акаунтами на своїй сторінці в Instagram. Занепокоєння шанувальників викликає той факт, що акторка "Дюни" та актор "Людини-павука" не фотографувалися разом з 25 жовтня. У той час пара була помічена під час походу за продуктами в Лос-Анджелесі.

 

Джерело, наближене до Голланда та Зендеї, каже, що акторську пару бачили разом напередодні Нового року. У п’ятницю Зендаю також бачили в Лос-Анджелесі на прогулянці з братом Остіном. У середу 27-річну Зендею бачили, коли вона їхала в Лос-Анджелесі з Остіном. Тим часом Тома Голланда сфотографували, коли він прибув до клубу у Західному Голлівуді.

 

Актриса "Дюни" перестала підписуватися на всіх в Instagram, навіть на Тома. Причину переїзд до Лос-Анджелесу, який стався на початку Нового року, вона поки не пояснила. Зендея нещодавно спростувала, що вони з Томом заручені. Зірки зустрічаються вже три роки. Том визнав, що йому "пощастило", що він знайшов партнера, який працює в тій самій галузі.

 

Виступаючи в подкасті SmartLess, він сказав: "Мені пощастило, що в моєму житті є така людина, як Зендея. Цікаво перебувати в романтичних стосунках з кимось, хто в одному човні з тобою. Ви можете поділитися своїм досвідом і таким іншим — і це на вагу золота".

Нагадаємо, "Аквамен" Джейсон Момоа розлучається.

Раніше Мерайя Керрі на тлі чуток про розставання із коханим вигуляла ультраміні.

Новий рік
закордонні зірки
Зендея
Том Голланд

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