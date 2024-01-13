Стало відомо, як відзначили свята Зендея та Том Голланд на тлі чуток про розставання
Зірка "Людини-павука" Том Голланд спростував чутки про розставання із Зендеєю під час прогулянки в Лос-Анджелесі. Актора запитали журналісти, чи вони з коханою "розбіглися", на що він відповів: "Ні, абсолютно ні".
Про це пише Daily Mail.
Закоханих бачили разом перед Новим роком
Чутки про можливе розставання Зендеї та Тома Голланда поширилися останніми днями після того, як акторка перестала стежити за всіма акаунтами на своїй сторінці в Instagram. Занепокоєння шанувальників викликає той факт, що акторка "Дюни" та актор "Людини-павука" не фотографувалися разом з 25 жовтня. У той час пара була помічена під час походу за продуктами в Лос-Анджелесі.
Джерело, наближене до Голланда та Зендеї, каже, що акторську пару бачили разом напередодні Нового року. У п’ятницю Зендаю також бачили в Лос-Анджелесі на прогулянці з братом Остіном. У середу 27-річну Зендею бачили, коли вона їхала в Лос-Анджелесі з Остіном. Тим часом Тома Голланда сфотографували, коли він прибув до клубу у Західному Голлівуді.
Актриса "Дюни" перестала підписуватися на всіх в Instagram, навіть на Тома. Причину переїзд до Лос-Анджелесу, який стався на початку Нового року, вона поки не пояснила. Зендея нещодавно спростувала, що вони з Томом заручені. Зірки зустрічаються вже три роки. Том визнав, що йому "пощастило", що він знайшов партнера, який працює в тій самій галузі.
Виступаючи в подкасті SmartLess, він сказав: "Мені пощастило, що в моєму житті є така людина, як Зендея. Цікаво перебувати в романтичних стосунках з кимось, хто в одному човні з тобою. Ви можете поділитися своїм досвідом і таким іншим — і це на вагу золота".
Нагадаємо, "Аквамен" Джейсон Момоа розлучається.
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