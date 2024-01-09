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"Аквамен" Джейсон Момоа розлучається

9 січня 2024 13:12
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
"Аквамен" Джейсон Момоа розлучається
Актор Джейсон Момоа. Фото: instagram.com/jasonmomoadiaries/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Ліза Боне офіційно подала на розлучення із зіркою "Аквамена" Джейсоном Момоа. Причина розлучення — непримиренні розбіжності. Боне також запросила спільну опіку над двома спільними дітьми.

Про це пише People.

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Подружжя познайомилися у 2005 році, а одружилося у 2017 році. Вже у 2022 році пара випустила спільну заяву, в якій оголосила, що після 16 років спільного життя більше не є разом. Вони заявили, що "всі відчули тиск цих трансформаційних часів, і їхня родина не стала винятком". Коли через деякий час у мережі з'явилися чутки про їх возз'єднання, актори це спростували і заявили, що, як і раніше, не разом, хоча й залишаються в шлюбі. У них двоє спільних дітей: 16-річна дочка Лола та 15-річний син Накоа-Вульф. Боне також має доньку від попереднього шлюбу з Ленні Кравицем — актрису Зої Кравіц.

 

За чутками, приводом для розлучення подружжя стало те, що вони проводили разом занадто мало часу: зірка "Аквамена" та "Ігри престолів" Момоа був зайнятий своєю кар'єрою, а Боне займалася їхніми дітьми.

Після розставання з дружиною Момоа запідозрили у відносинах з актрисою Кейт Бекінсейл. За його словами, він просто поспілкувався з Кейт на афтепаті "Оскара" і накинув їй на плечі свій піджак, оскільки актриса замерзла. Пізніше з'явилися повідомлення про його роман із мексиканською актрисою Ейсою Гонсалес.

Нагадаємо, у зірковій родині "Форсажу" неочікуване розлучення.

Раніше Брітні Спірс зізналася, як справляється зі самотністю після розлучення.

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