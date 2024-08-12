Анджелина Джоли использует деньги Сальмы Хайек для развода с Брэдом Питтом.

Голливудские актеры Анджелина Джоли и Брэд Питт. Фото: Reuters

Скандальная пара Анджелина Джоли и Брэд Питт уже долго разводятся. Актриса использует финансовые возможности своей подруги Сальмы Хайек.

Об этом пишет In Touch.

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Сальма Хайек имеет состояние более чем в 100 миллионов фунтов стерлингов, вышла замуж за французского миллиардера, владельца люксовых брендов Франсуа-Анри Пино, у которого есть более 6 миллиардов фунтов стерлингов.

"Анджелина встречала много миллиардеров во время своей карьеры актрисы, но дружба, которую она завязала с Сальмой за последние несколько лет, — это совсем другое дело, действительно усиливающее власть Анджелины в бизнесе", — рассказал источник.

Актриса Сальма Хайек. Фото: instagram/salmahayek

Анджелина Джоли и Брэд Питт развелись в 2019 году, однако до сих пор продолжают судиться из-за совместных бизнесов и опеки над несовершеннолетними детьми. Поэтому актрисе требовались финансы для затяжных судов.

"Их следующий совместный проект — это фильм Анджелины "Без крови", который будет представлен на фестивале этой осенью", — отметил инсайдер.

Хайек раньше призналась, что Джоли — настоящий специалист и профессионал своего дела. По мнению Сальмы, ее коллега — лучший режиссер.

"Я наслаждалась каждой секундой работы с ней. Мне было так приятно каждый день приходить на работу. Она гений и проделала колоссальную работу. Возможно, это будет ее лучший фильм", — говорила мексиканка.

Актриса Сальма Хайек финансирует развод Анджелины Джоли. Фото: instagram/salmahayek

Напомним, друзья Анджелины Джоли отреагировали на ужасную аварию ее сына. Также Брэд Питт в шоке после инцидента.