Могло бути набагато гірше — друзі про першу реакцією Анджеліни Джолі на аварію, в яку потрапив син

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Анджеліна Джолі була "шокована і стурбована" після того, як дізналася, що її син Пакс потрапив на своєму електровелосипеді в Лос-Анджелесі у ДТП. 20-річний хлопець "все ще одужує" після аварії, повідомило джерело.

Про це пише Daily Mail.

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Наразі Паксу "некомфортно", і "потрібно буде подальше лікування".

Син Анджеліни Джолі Пакс. Фото: BACKGRID

Його виписали з лікарні, коли раніше джерело повідомило, що на нього чекає "довгий шлях відновлення". 30 липня син Анджеліни врізався на своєму електровелосипеді в задню частину автомобіля, який зупинився на перехресті людного бульвару Лос-Феліс.

Справу ускладнило те, що Пакс, схоже, вдарився головою під час зіткнення з автомобілем, і в той момент на ньому не було шолома. Джерело додало, що йому "дуже пощастило", що він не отримав серйозних травм.

"Це могло бути набагато гірше, оскільки він не носив шолома", — сказали вони.

Хоча ця аварія була жахливою для його матері Анджеліни, вона та його брат зібралися разом, щоб підтримати його.

"Енджі була шокована і стурбована, коли їй подзвонили і розповіли про аварію", — сказало джерело, додавши, що її п'ятеро інших дітей — Меддокс, Захара, Шайло, і близнюки Нокс і Вів'єн, "підтримують Пакса, як можуть".

Раніше джерело розповіло People, що син Анджеліни "переніс складну травму" в результаті аварії, і, як повідомляється, йому знадобиться фізіотерапія, щоб допомогти відновитися.

Інсайдер ексклюзивно розповів, що Бред був засмучений через те, що його родина мовчала про правду про стан Пакса.

Актор Бред Пітт. Фото: Reuters

"Не очікуйте, що нещасний випадок із Паксом якимось чином поверне сімейну динаміку, оскільки Пакс на всі 100 відсотків на боці Енджі і не хоче від Бреда жодних побажань або каяття", — продовжило джерело.

Хоча Бред був "засмучений", що його син був поранений, і сподівався "допомогти будь-яким можливим способом", інсайдер сказав, що ця перспектива "не виглядає чимось, що коли-небудь станеться, оскільки між ними назавжди існує роз’єднання та розрив".

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

"Бреда пригнічує те, що він дійшов до такого стану, що він навіть не може бути стурбованим татом, оскільки все, що він отримує, — це мовчання замість того, щоб дізнатися, що саме відбувається з його сином. Це просто ще одна важка обставина, яка є частиною нормального життя Бреда. Він хотів би, щоб кожен міг бути вище за все, оскільки ця ситуація зачіпає життя людей, але емоції між Паксом, Енджі та Бредом настільки погані, що ніколи не буде моменту, коли все буде добре", — сказав інсайдер.

Однак інше джерело, близьке до Анджеліни, стверджувало, що Бред не докладав жодних зусиль, щоб спробувати побачитися з Паксом після аварії.

Пакс був усиновлений Анджеліною у В'єтнамі в 2007 році у віці трьох років. Пізніше Бред усиновив його в 2006 році.

Анджеліна та Бред офіційно розлучилися, але все ще сваряться за продаж Міраваль, виноградника у Франції.

Минулого тижня зірка звинуватила Бреда в тому, що він намагався змусити її підписати угоду про нерозголошення на суму 8,5 мільйонів доларів, пов'язану з її звинуваченнями в насильстві, повідомляє People.

Раніше вона звинуватила його в нападі на неї у приватному літаку, коли вони подорожували з дітьми.

Нагадаємо, раніше ми писали, що чекає сина Анджеліни Джолі після аварії.