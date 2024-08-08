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Травмований у ДТП син розбив серце Бреду Пітту

8 серпня 2024 08:14
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Травмований у ДТП син розбив серце Бреду Пітту
Актор Бред Пітт. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Бред Пітт почувається абсолютно безпорадним, його син досі відмовляється від будь-якого контакту з ним, поки він оговтується після жахливої ​​велосипедної аварії. Мама Пакса, Анджеліна Джолі, поруч із ним.

Про це пише Daily Mail.

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Пакса Джолі-Пітта виписали з лікарні після того, як він врізався на електровелосипеді в задню частину автомобіля, який зупинився на червоне світло на бульварі Лос-Феліз у Лос-Анджелесі 29 липня.

 

Син Анджеліни Джолі Пакс
Син Анджеліни Джолі Пакс. Фото: BACKGRID

 

Новий свідок аварії розповів жахливі подробиці про "складну травму", яку отримав 20-річний хлопець, і підтвердив, що він не був у шоломі. Тепер він починає довгий шлях одужання та фізіотерапії. Згідно з джерелами, Пакс "не хоче жодних побажань" від свого "засмученого тата" 60-річного Бреда Пітта, хоча "розбитий горем" голлівудський актор сповнений рішучості допомогти всіма можливими способами.

Бред також бажає, щоб йому не відповідали "мовчанням" на запитання про здоров’я сина.

Джерело додало: "Бред не знає, що робити, тому що він нічого не може, це розриває серце".

Але інший інсайдер стверджував, що Бред не робив жодних кроків, щоб побачити Пакса.

 

Акторка Анджеліна Джолі з дочкою
Акторка Анджеліна Джолі з дочкою. Фото: Reuters

 

Вони сказали: "Бред не намагався побачитися з Паксом. Він не докладав для цього зусиль. Останні вісім років Анджеліна виховувала цих дітей сама. Вони люблять свою маму. Все, чого хоче Анджеліна, — це миру, але він сповнений рішучості продовжувати боротися із нею та звинувачувати всіх, крім себе, у ситуації, в якій він зараз опинився".

Представник Бреда відмовився від коментарів.

Бред був "засмучений" тим, що не зміг поговорити зі своїм сином після аварії.

"Бред дуже засмучений, коли він чує, що хтось із дітей постраждав, і відчуває себе абсолютно безсилим, тому що він взагалі нічого не може зробити. Батько хоче піти до лікарні або зателефонувати йому. Він стільки разів намагався, але діти не відповідають на його дзвінки. Його руки зв'язані. Бред не вважає, що Пакс повинен був їздити на скутері без шолома — він мав бути в машині", — говорить джерело.

Оскароносна акторка Анджеліна Джолі була поруч із сином після його госпіталізації.

Інший свідок сказав, що вони побачили його бездиханним на землі, і він прийшов до тями лише після того, як прибула команда парамедиків.

Пакс, як і кілька інших його братів і сестер, відділився від свого знаменитого батька.

У 2020 році хлопець назвав свого батька "придурком світового класу", який змушує своїх чотирьої молодших дітей "тремтіти від страху" у дописі, опублікованому до Дня батька.

У 2007 році Анджеліна усиновила Пакса з притулку в Хошиміні, В’єтнам. Йому було три роки, і його біологічна мати залежала від героїну. Наступного року Бред офіційно усиновив його.

Повідомляється, що Пакс близький до своїх братів і сестер. Хлопець є братом Меддокса, Захари, Шайло, і близнюків Нокса і Вів'єн.

Анджеліна Джолі Бред Пітт аварія закордонні зірки

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