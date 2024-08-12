Анджеліна Джолі використовує гроші Сальми Хаєк для розлучення з Бредом Піттом — деталі

Голлівудські актори Анджеліна Джолі та Бред Пітт. Фото: Reuters

Скандальна пара Анджеліна Джолі та Бред Пітт вже тривалий час розлучаються. Акторка використовує фінансові можливості своєї подруги Сальми Хаєк.

Про це пише In Touch.

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Сальма Хаєк має статки в понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів, вийшла заміж за французького мільярдера, власника люксових брендів Франсуа-Анрі Піно, у якого є понад 6 мільярдів фунтів стерлінгів.

"Анджеліна зустрічала багато мільярдерів під час своєї кар'єри акторки, але дружба, яку вона зав'язала із Сальмою за останні кілька років, — це зовсім інша справа, яка дійсно посилює владу Анджеліни в бізнесі", — розповіло джерело.

Акторка Сальма Хаєк. Фото: instagram/salmahayek

Анджеліна Джолі та Бред Пітт розлучилися у 2019 році, проте досі продовжують судитися через спільні бізнеси та опіку над неповнолітніми дітьми. Тому акторці були потрібні фінанси для затяжних судів.

"Їхній наступний спільний проєкт — це фільм Анджеліни "Без крові", який буде представлено на фестивалі цієї осені", — зазначив інсайдер.

Хаєк раніше зізналась, що Джолі — справжній фахівець та професіонал своєї справи. На думку Сальми, її колега —найкраща режисерка наразі.

"Я насолоджувалася кожною секундою роботи з нею. Мені було так приємно щодня приходити на роботу. Вона геній і проробила колосальну роботу. Можливо, це буде її найкращий фільм", — говорила мексиканка.

Акторка Сальма Хаєк фінансує розлучення Анджеліни Джолі. Фото: instagram/salmahayek

Нагадаємо, друзі Анджеліни Джолі відреагували на жахливу аварію її сина. Також Бред Пітт шокований після інциденту.