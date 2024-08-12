Анджеліна Джолі використовує гроші Сальми Хаєк для розлучення з Бредом Піттом — деталі

Стало відомо, яка відома зірка фінансує розлучення Джолі та Пітта
Скандальна пара Анджеліна Джолі та Бред Пітт вже тривалий час розлучаються. Акторка використовує фінансові можливості своєї подруги Сальми Хаєк.
Про це пише In Touch.
Анджеліна Джолі використовує гроші Сальми Хаєк для розлучення та судів
Сальма Хаєк має статки в понад 100 мільйонів фунтів стерлінгів, вийшла заміж за французького мільярдера, власника люксових брендів Франсуа-Анрі Піно, у якого є понад 6 мільярдів фунтів стерлінгів.
"Анджеліна зустрічала багато мільярдерів під час своєї кар'єри акторки, але дружба, яку вона зав'язала із Сальмою за останні кілька років, — це зовсім інша справа, яка дійсно посилює владу Анджеліни в бізнесі", — розповіло джерело.
Анджеліна Джолі та Бред Пітт розлучилися у 2019 році, проте досі продовжують судитися через спільні бізнеси та опіку над неповнолітніми дітьми. Тому акторці були потрібні фінанси для затяжних судів.
"Їхній наступний спільний проєкт — це фільм Анджеліни "Без крові", який буде представлено на фестивалі цієї осені", — зазначив інсайдер.
Хаєк раніше зізналась, що Джолі — справжній фахівець та професіонал своєї справи. На думку Сальми, її колега —найкраща режисерка наразі.
"Я насолоджувалася кожною секундою роботи з нею. Мені було так приємно щодня приходити на роботу. Вона геній і проробила колосальну роботу. Можливо, це буде її найкращий фільм", — говорила мексиканка.
Нагадаємо, друзі Анджеліни Джолі відреагували на жахливу аварію її сина. Також Бред Пітт шокований після інциденту.
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