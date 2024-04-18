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Стало известно, какой сезон сериала "Ведьмак" станет последним

18 апреля 2024 22:30
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Сериал "Ведьмак" не будут разгонять надолго — стало известно, какой сезон будет последним
Фрагмент из сериала "Ведьмак". Фото: Instagram/witchernetflix
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Стриминговая компания Netflix начала работу над четвертым сезоном популярного сериала "Ведьмак". В то же время, стало известно, когда окончательно завершится шоу.

Об этом руководители проекта объявили в своих соцсетях.

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Последний сезон сериала "Ведьмак"

Съемочная группа начала работу над четвёртым сезоном популярного сериала. Руководство Netflix показало, как актеры собрались вместе и в стилизованной комнате читали сценарий новых эпизодов.

"Официально, четвертый сезон "Ведьмака" в производстве. Но это еще не все — мы уже планируем пятый сезон, который станет последним и завершит это эпическое шоу. До встречи на Континенте", — сообщили создатели сериала.

Новый сезон, как и последний, будет основан на последних трех книгах польского писателя Анджея Сапковского: "Крещение огнем", "Башня Ласточки" и "Владычица озера".

Отметим, в четвертом сезоне "Ведьмака" главную роль впервые сыграет не Генри Кэвилл, а Лиам Хемсворт. Исполнительный продюсер проекта Томек Багински отметил: в сериале объяснят внезапное изменение образа Геральта.

Напомним, ранее мы рассказывали, что кинокомпания Gaumont снимет сериал о жизни супруги президента Франции Брижит Макрон. Также мы рассказывали, что голливудская актриса Риз Уизерспун готовит сериал по сюжету франшизы "Блондинка в законе".

сериал
Netflix
актеры
Крис Хемсворт

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