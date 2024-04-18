Серіал "Відьмак" не розганятимуть надовго — стало відомо, який сезон буде останнім

Фрагмент з серіалу "Відьмак". Фото: Instagram/witchernetflix

Стрімінгова компанія Netflix розпочала роботу над четвертим сезоном популярного серіалу "Відьмак". Водночас стало відомо, коли остаточно завершиться шоу.

Про це керівники проєкту оголосили у своїх соцмережах.

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Знімальна група почала роботу над четвертим сезоном популярного серіалу. Керівництво Netflix показало, як актори зібралися разом та в стилізованій кімнаті читали сценарій нових епізодів.

"Офіційно, четвертий сезон "Відьмака" у виробництві. Але це ще не все — ми вже плануємо п’ятий сезон, який стане останнім і завершить це епічне шоу. До зустрічі на Континенті", — повідомили творці серіалу.

Новий сезон, як і останній, буде заснований на останніх трьох книгах польського письменника Анджея Сапковського: "Хрещення вогнем", "Вежа Ластівки" та "Володарка озера".

Зазначимо, у четвертому сезоні "Відьмака" головну роль уперше зіграє не Генрі Кевілл, а Ліам Гемсворт. Виконавчий продюсер проєкту Томек Багінскі зазначив: в серіалі пояснять раптову зміну образу Геральта.

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