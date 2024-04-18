Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Стало відомо, який сезон серіалу "Відьмак" стане останнім arrow

Стало відомо, який сезон серіалу "Відьмак" стане останнім

18 квітня 2024 22:30
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Серіал "Відьмак" не розганятимуть надовго — стало відомо, який сезон буде останнім
Фрагмент з серіалу "Відьмак". Фото: Instagram/witchernetflix
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Стрімінгова компанія  Netflix розпочала роботу над четвертим сезоном популярного серіалу "Відьмак". Водночас стало відомо, коли остаточно завершиться шоу. 

Про це керівники проєкту оголосили у своїх соцмережах

Читайте також:

Останній сезон серіалу "Відьмак"

Знімальна група почала роботу над четвертим сезоном популярного серіалу. Керівництво Netflix показало, як актори зібралися разом та в стилізованій кімнаті читали сценарій нових епізодів. 

"Офіційно, четвертий сезон "Відьмака" у виробництві. Але це ще не все — ми вже плануємо п’ятий сезон, який стане останнім і завершить це епічне шоу. До зустрічі на Континенті", — повідомили творці серіалу.

Новий сезон, як і останній, буде заснований на останніх трьох книгах польського письменника Анджея Сапковського: "Хрещення вогнем", "Вежа Ластівки" та "Володарка озера".

Зазначимо, у четвертому сезоні "Відьмака" головну роль уперше зіграє не Генрі Кевілл, а Ліам Гемсворт. Виконавчий продюсер проєкту Томек Багінскі зазначив: в серіалі пояснять раптову зміну образу Геральта.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що кінокомпанія Gaumont зніме серіал про життя дружини президента Франції Бріжит Макрон.. Також ми розповідали, що голлівудська акторка Різ Візерспун готує серіал за сюжетом франшизи "Білявка в законі".

серіал
Netflix
актори
Кріс Гемсворт

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:19 Екскомандир "Азову" прокоментував бронювання від мобілізації для працівників цирку

16 квітня 2024

11:25 Вірастюк прокоментував мобілізацію свого сина — що сказав

12 квітня 2024

06:44 Хто отримає право на відстрочку за новим законом про мобілізацію — повний перелік

9 квітня 2024
Новина з відео

22:53 В українців вимагають документи на вулиці — які існують шість законних підстав

15 квітня 2024
Новина з фото

19:24 У жодному разі не садіть ці рослини — 5 найгірших "сусідів" цибулі

16 квітня 2024

10:18 Закон про мобілізацію — що потрібно знати, щоб не визнали ухилянтом

12 квітня 2024

07:19 Екскомандир полку Азов Жорін відреагував на новий закон про мобілізацію

16 квітня 2024

05:15Який документ підтвердить, що ви заброньовані — пояснення юриста

11 квітня 2024
Оновлено

06:02Обстріл Львівської області — лунають потужні вибухи

12 квітня 2024

20:40 Лише неуважні водії порушать правила на цьому перехресті — у чому хитрість