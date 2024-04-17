Про першу леді Франції Бріжит Макрон знімуть серіал — деталі

Перша леді Франції Бріжит Макрон. Фото: Axel Schmidt/AFP

Кінокомпанія Gaumont вирішила зняти серіал про життя дружини президента Франції Бріжит Макрон. Історія розпочнеться з її першої зустрічі з Еммануелем Макроном.

Про це повідомляє ВВС.

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Компанія Gaumont хоче розповісти історію кохання Еммануеля Макрона і Бріжит. Вона зустріла свого чоловіка в школі, була його вчителькою.

Їхня історія нетипова, адже велика різниця у віці і обставини знайомства викликають неоднозначні відчуття.

Нинішньому президенту Франції було всього 15 років, коли він закохався у свою вчительку драми католицькій школі Провіденс в Ам'єні, на півночі Франції. Цей роман спричинив скандал у провінції і батьки Макрона відіслали його до Парижу.

Втім, почуття нікуди не зникли і через 10 років вони одружились. Тоді Макрону було 29, а Бріжит — 54. Так довго чекали заради дітей жінки, які піддавались суспільному тиску.

"Це тривало десять років, час поставити їх на рейки. Ви можете собі уявити, що вони чули. Але я не хотіла втрачати своє життя", — розповідала Бріжит.

Сценарій до проєкту напишуть письменники Бенедикт Шарль і Олів'є Пупонно, втім акторів ще не обрали.

Нагадаємо, перша леді Франції Бріжит Макрон знялась у третьому сезоні "Емілі в Парижі". Також Netflix анонсував вихід двох проєктів про Меган Маркл і принца Гаррі.