Певец YAKTAK выступит на Евровидении - когда

Украинские певцы на нацотборе Евровидения-2024. Фото: Общественная культура

Украинские поклонницы Евровидения увидели интересную афишу в Мальме. Они узнали, какой известный украинский певец выступит в интервал акте конкурса.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Еврофаны".

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Исполнитель YAKTAK выступит в интервале акта Евровидения-2024. Афиша с анонсом его выступления появилась в Мальме. Артист споет 5 мая в 18:00-19:00.

YAKTAK принимал участие в Нацотборе с песней "LaLaLa". Он занял четвёртое место. Его обошли alyona alyona & Jerry Heil, Ziferblat и MÉLOVIN. Однако артист все же приедет в Мальме, чтобы представить Украину. Впрочем, в другом амплуа.

Афиша выступления YAKTAK. Фото: скриншот видео

Напомним, реперша alyona alyona потеряла голос перед первой репетицией на Евровидении. Также букмекеры прогнозируют победу Украины, впрочем, не в финале конкурса.