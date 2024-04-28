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Стало известно, кто еще из украинских артистов выступит на Евровидении

28 апреля 2024 22:05
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Певец YAKTAK выступит на Евровидении - когда
Украинские певцы на нацотборе Евровидения-2024. Фото: Общественная культура
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Украинские поклонницы Евровидения увидели интересную афишу в Мальме. Они узнали, какой известный украинский певец выступит в интервал акте конкурса.

Об этом сообщили в Telegram-канале "Еврофаны".

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Исполнитель YAKTAK выступит в интервале акта Евровидения-2024. Афиша с анонсом его выступления появилась в Мальме. Артист споет 5 мая в 18:00-19:00.

YAKTAK принимал участие в Нацотборе с песней "LaLaLa". Он занял четвёртое место. Его обошли alyona alyona & Jerry Heil, Ziferblat и MÉLOVIN. Однако артист все же приедет в Мальме, чтобы представить Украину. Впрочем, в другом амплуа.

Афиша выступления YAKTAK. Фото: скриншот видео
Афиша выступления YAKTAK. Фото: скриншот видео

Напомним, реперша alyona alyona потеряла голос перед первой репетицией на Евровидении. Также букмекеры прогнозируют победу Украины, впрочем, не в финале конкурса.

Евровидение
Alyona Alyona
Швеция
Jerry Heil
YAKTAK
конкурс

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