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Стало відомо, хто ще з українських артистів виступить на Євробаченні

28 квітня 2024 22:05
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Співак YAKTAK виступить на Євробаченні — коли
Українські співаки на Нацвідборі Євробачення-2024. Фото: Суспільне культура
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Українські прихильниці Євробачення побачили цікаву афішу в Мальме. Вони дізналися, який відомий український співак виступить в інтервал акті конкурсу. 

Про це повідомили в Telegram-каналі "Єврофани".

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Виконавець YAKTAK  виступить в інтервал акті Євробачення-2024. Афіша з анонсом його виступу з'явилась в Мальме. Артист заспіває 5 травня о 18:00-19:00. 

YAKTAK брав участь у Нацвідборі з піснею "LaLaLa". Він зайняв четверте місце. Його обійшли alyona alyona & Jerry Heil, Ziferblat і MÉLOVIN. Однак, артист все ж таки приїде у Мальме, щоб представити Україну. Втім, в іншому амплуа.

Афіша виступу YAKTAK. Фото: скріншот відео
Афіша виступу YAKTAK. Фото: скріншот відео

Нагадаємо, реперка alyona alyona втратила голос перед першою репетицією на Євробаченні. Також букмекери прогнозують перемогу Україні, втім не у фіналі конкурсу.

Євробачення
Alyona Alyona
Швеція
Jerry Heil
YAKTAK
конкурс

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