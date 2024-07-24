О ком будут снимать четвертый сезон "Бриджертонов" - тизер

Стало известно, кто станет главным героем четвертого сезона "Бриджертонов"
Кинокомпания Netflix представила тизер четвертого сезона сериала "Бриджертоны". В этот раз главным героем станет Бенедикт Бриджертон.
Видео выложили в YouTube.
Четвертый сезон "Бриджертонов" посвятили Бенедикту
В центре 4 сезона уже культового сериала 21 века "Бриджертоны" оказался повеса и милый второй сын Бенедикт. Он не стремится ставать семейным человеком, пока на балу не встречает таинственную незнакомку. Она пленяет его сердце и душу.
"Внимание Бенедикта привлекает очаровательная женщина по имени Леди в Серебряном. Это происходит на балу-маскараде Вайолет Бриджертон. Есть много деталей, которые хочется рассказать, но, вероятно, стоит подождать", — рассказывают создатели сериала.
В тизере мы видим бэкстейдж съемки, где актеру Люку Томпсону (он играет Бенедикта) передают костюм для "балла маскарада". Он удивлен его принимает и вероятно отправляется на съемку. Релиз 4 сезона обещают в марте следующего года.
Напомним, актриса из сериала "Бриджертоны" встретилась с переселенцами из Украины. Также звезда третьего сезона стала лицом бренда Ким Кардашьян.
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