Зірка Бріджертонів підтримала українців у Польщі

Британська акторка Аджоа Андох з українками. Фото: rescue.org

Британська акторка та зірка серіалів "Бріджертони" та "Доктор Хто" Аджоа Андох зустрілася із біженцями з України. Зірка відвідала Центр для жінок і дітей у польському місті Гдиня.

Про це пише IRC.

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Відома акторка поспілкувалася з українками та їхніми дітьми, які були вимушені залишити рідні домівки та близьких через війну. Андох виховує двох дітей і розуміє, через який важкий вибір їм довелося пройти.

Зірка познайомилася з біженкою на ім'я Марія. Дівчина зізналася, що мріє про зустріч із татом в Криму, якого вона не бачила з 2014 року. Під час розповіді у багатьох текли сльози.

Британська акторка Аджоа Андох з українками. Фото: IRC

Британська акторка Аджоа Андох з малюком з України. Фото: IRC

Британська акторка Аджоа Андох з українками. Фото: IRC

Британська акторка Аджоа Андох з українками. Фото: IRC

Британська акторка Аджоа Андох з українками. Фото: IRC

"Мене як матір глибоко вражають історії про те, як звичайним жінкам доводиться робити нестерпний вибір: чи залишатися зі своїми чоловіками, партнерами і, можливо, літніми родичами, чи хапати дітей і тікати, коли бомби наближаються все ближче і ближче. Усім жінкам, яких я зустріла, довелося зробити цей нестерпний вибір", — підтримала українок акторка.

Своїм візитом британка Аджоа Андох привернула увагу світу до українців, які продовжують гинути від російських снарядів та ракет.

Нагадаємо, британський актор Орландо Блум пригадав зустріч із маленькою українкою з Ірпеня. А також ми розповідали, що столицю України відвідали американський режисер та продюсер Даг Лайман, відомий своїми проєктами "Містер і місіс Сміт" і "Ідентифікація Борна" та астронавт Скотт Келлі.