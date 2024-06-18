Зірка "Бріджертонів" стала обличчям спокусливих суконь від Кім Кардаш'ян

Акторка Нікола Коклан. Фото: instagram.com/skims/

Зірка реаліті-шоу Кім Кардаш’ян сказала, що є великою прихильницею серіалу "Бріджертони". Тож не дивно, що вона залучила акторку Ніколу Кофлан, яка грає леді Бріджертон, уроджену Фезерінгтон, як модель для своєї останньої колекції SKIMS Soft Lounge.

Відповідні світлини з'явилися на сторінці марки в Instagram.

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Нікола на одному з фото позує, одягнувши вбрання для корекції на бретелях, яке можна носити як під одягом, так і окремо. Бренд SKIMS поділився фото Ніколи у трьох образах.

Акторка Нікола Коклан. Фото: instagram.com/skims/

Нікола Кохлан раніше розділила своє життя на категорії.

"Людина, яка грає персонажа на екрані. Людина, яку ви бачите в ошатному вбранні на червоній доріжці. Людина, яка вдома — якомога далі від усього цього, яка носить свої старі легінси задом наперед", — говорить зірка.

Нагадаємо, Кім Кардаш'ян знялась для китайського глянцю. А раніше Джідж Хадід потрапила у скандал через фотосесію у Парижі.