Солист группы Crazy Town умер по собственной вине.

Американский музыкант Шифти Шеллшок (Сет Бинзер). Фото: instagram.com/therealcrazytown

Недавно фронтмен группы Crazy Town Сет Бинзер внезапно скончался. Однако причину смерти долго не объявляли. Оказалось, что в смерти виноваты наркотики.

Об этом пишет People.

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Сет Бинзер умер из-за передозировки наркотиков

Певец умер в собственном доме в Лос-Анджелесе. Причина — передозировка наркотиками.

"Сет Бинзер после борьбы с зависимостью и стремительного успеха Crazy Town с песней "Butterfly", так и не смог выйти на более успешный уровень, чтобы справиться со своей зависимостью. Мы все пытались, но в конце концов потерпели неудачу, иначе он все еще был бы здесь", — рассказал его менеджер.

Бинзер смешал несколько наркотических препаратов, потому его организм не выдержал.

"Причиной смерти стало сочетание рецептурных препаратов и наркотиков, купленных на улице. Он был хорошим другом и очень хотел вылечиться, но, к сожалению, никто не имел соответствующих инструментов, чтобы помочь, включая меня", — добавил мужчина.

Напомним, мы рассказывали о его внезапной смерти и жизненном пути музыканта. Также покинул этот мир звезда сериала "Сабрина — юная ведьма".