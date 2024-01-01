Стало известно, кто из звезд заработал больше всего на продаже своего мега-поместья

Будинок Дженнифер Лопес. Фото: Tyler Hogan/Carolwood Etates

Актер Марк Уолберг возглавил рейтинг продаж самых дорогих домов знаменитость. Звезда получил прибыль в 46,7 миллиона долларов, продав свое имение площадью 30 500 квадратных футов в Беверли-Парке, Южная Калифорния, за 55 миллионов долларов в начале этого года.

Об этом пишет Daily Mail.

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Актер Брэд Питт получил прибыль в размере 31,3 миллиона долларов, продав свой комплекс Los Feliz в Лос-Анджелесе. Среди других звезд, решивших попрощаться с роскошными поместьями, были певицы Дженнифер Лопес и Селин Дион, бывшие супруги Джо Джонас и Софи Тернер, а также комик Тревор Ноа.

Особняк Марка Уолберга. Фото: Westside Estate Agency

Марк Уолберг продал свой дом в Лос-Анджелесе чуть больше за 55 миллионов долларов, что на 30 миллионов долларов ниже первоначальной цены, когда он покинул Калифорнию. Актер выставил на рынок свое удивительное поместье в Беверли-Хиллз с 12 спальнями и 20 ванными комнатами за 87,5 миллиона долларов в апреле 2022 года. В феврале 2023 года TMZ сообщил, что цена продажи неизвестному покупателю немного превышает 55 миллионов долларов. В 2009 году он приобрел землю за 8,25 миллиона долларов.

Особняк Марка Уолберга. Фото: Westside Estate Agency

Собственность расположена в эксклюзивном закрытом районе Северного Беверли-Парка, также содержала поле для гольфа на пять лунок, бассейн в стиле грота, гостевой дом, скейт-парк и теннисный и баскетбольный корты, расположенные между холмами на тщательно ухоженной площадке 6.14. акров.

Особняк Марка Уолберга. Фото: Westside Estate Agency

Внутри была многоуровневая библиотека с деревянными панелями и потрясающая гостиная с известняковым полом и умопомрачительным количеством французских дверей. В имении были несколько люстр, просторная зона для отдыха, мраморный камин, частный балкон, а также двойные ванные комнаты и шкафы.

И удобства на этом не закончились, поскольку в доме так же был изысканный бар, кинотеатр с несколькими мягкими сиденьями, современный домашний тренажерный зал и винный погреб с кирпичными стенами с дегустационным залом.

Отец четырех детей Марк был не единственным, кто жил в этом районе. Описанный в списке как "самый эксклюзивный закрытый комплекс на Западном побережье" — Дензел Вашингтон, Джастин Бибер и Мэджик Джонсон также владеют недвижимостью в этом районе.

Дом Джо Джонаса и Софи Тернер

Особняк Софи Тернер и Джо Джонас. Фото: Jam Press/Michael Stavaridis & A

Особняк Марка Уолберга. Фото: Westside Estate Agency

Супруги Джо Джонас и Софи Тернер продали свой потрясающий особняк на берегу Майами за 15 миллионов долларов в августе 2023 года — через несколько месяцев после того, как они были вынуждены снизить цену на 2 миллиона долларов.

34-летний певец Jonas Brothers и 27-летняя актриса сериала "Игра престолов", объявившие о разводе спустя несколько недель после продажи своего имения, приобрели дом во Флориде еще в 2021 году за 11 миллионов долларов, но только через год они выставили его на рынок.

Площадь 10 414 квадратных футов с шестью спальнями и девятью ванными комнатами включала кухню, официальную столовую, игровую комнату, современный СПА-центр, двухсторонний бар с полным набором услуг, два бассейна и частный причал. Большие окна от пола до потолка. Потолки высотой 30 футов, стены из натурального камня и множество растений, как в джунглях. В игровой комнате гостей встречал бильярдный стол и камин.

Изящная полностью белая кухня имела мраморную столешницу, первоклассную технику и огромный стол в центре.

Официальная столовая, рассчитанная на восемь мест, имела ярко-зеленую мебель, ярко-синие стены и соответствующую стеклянную люстру. Снаружи несколько бассейнов — один для детей и один для взрослых — и джакузи с шезлонгами предложили. Также была уличная кухня для приготовления барбекю. Особняк расположен на озере Сабаль, в закрытом районе в Бэй-Пойнте. Джо и Софи, у которых есть дочери Вилла и Дельфина, приобрели дом примерно в то время, когда они продали свой дом в Энсино, Калифорния. В начале этого года они подали на развод.

Дом Брэда Питта

Дом Брэда Питта. Фото: Jeff Rayner Coleman-Rayner

Брэд Питт официально простился со своим домом в Калифорнии после того, как потратил почти три десятилетия на его реконструкцию.

Актер, которому 18 декабря исполнилось 60 лет, продал недвижимость в Лос-Фелисе за 39 миллионов долларов — это существенно больше 1,7 миллиона долларов, которые он выложил, когда купил дом у легенды ужасов Эльвиры в 1994 году.

Известно, что Брэд проживал в доме со своей бывшей женой Анджелиной Джоли и их шестью детьми до развода в 2016 году, но он также занимал его самостоятельно на протяжении многих лет. Чтобы увеличить площадь, бывший муж Дженнифер Энистон приобрел несколько близлежащих участков, и на момент продажи главное здание имело колоссальные 6700 квадратных футов. Там имелось пять спалень и пять ванных комнат, серая крыша и кирпичные дымоходы.

Мощеная дорога, которая переходила в дорожку, которая вела прямо в дом, тогда как большое количество дерева и пышный ландшафт создали оптимальную конфиденциальность. Здесь также есть два бассейна, расположенные справа от дома, с джакузи, а также большой пруд. Другие удобства включают кинотеатр, огромный гараж и по меньшей мере четыре гостевых дома — источники утверждают, что каждый из них был превращен в резиденцию с двумя спальнями и двумя ванными комнатами. Говорят, что актер Бойцовского клуба собирается переехать из Лос-Анджелеса в имение за 40 миллионов долларов в маленьком пляжном городе Кармел в Северной Калифорнии.

Дом Дженнифер Лопес

Дженнифер Лопес. Фото: Tyler Hogan/Carolwood Etates

Дженнифер Лопес продала свое имение в Бель Эйр в Калифорнии девять месяцев спустя после того, как она вышла замуж за Бена Аффлека. 54-летняя Дженнифер продала особняк с девятью спальнями за 34 миллиона долларов — рекорд в этом регионе — после того, как сначала просила 42,5 миллиона долларов в феврале. Певица сначала купила дом, который может похвастаться открытым амфитеатром на 100 мест за 28 миллионов долларов в 2016 году. На момент продажи в доме находилось частное озеро и пляж, крытый кинотеатр, пейзажный бассейн, тренажерный зал и 13 ванных комнат.

Дженнифер Лопес. Фото: Tyler Hogan/Carolwood Etates

Кроме озера, частного пляжа и открытого душа, дом также имеет большую территорию, на которой расположен коттедж для гостей, площадка для гольфа.

Имение Лил Уэйна

Имение Лил Уэйна. Фото: TheWaterfrontTeam.com

В феврале Лил Уэйн продал свой дом с семи спальнями в Майами-Бич за 28 миллионов долларов, получив прибыль в 11 миллионов долларов.

На момент продажи недвижимость площадью 10 632 квадратных фута во Флориде имела девять ванных комнат, медиа-комнату и винный погреб.

В списке недвижимости, расположенной на острове Аллисон, указано: "Большой особняк из двойных основных ванн, гардеробной, зоны отдыха, окон от пола до потолка и террасы, с которой открывается прекрасный вид на закат. В доме также потолок высотой 22 футы, две семейные комнаты и полулюкс с частной террасой. Он также оснащен кухней с техникой Subzero и Wolf, а также кухней отдельными помещениями для персонала".

Также в доме театр с замшевыми стенами, огромный бассейн, из которого открывался потрясающий вид на залив Майами-Бич. Лил Уэйн сначала купил дом в 2018 году почти за 17 миллионов долларов.

Квартира Тревора Ноа

Квартира Тревор Ноа. Фото: Shutterstock/Eric Laudonien

В сентябре Тревор Ноа продал свой пентхаус в центре Манхэттена за 9,5 миллиона долларов. Он выставил на продажу отремонтированную квартиру в Нью-Йорке в ноябре 2022 года за 12,9 миллиона долларов — всего за месяц до своего ухода из The Daily Show из-за падения рейтингов.

Двухэтажный кондоминиум на Манхэттене, расположенный в историческом районе Стелла-Тауэр, был в пяти минутах ходьбы от студии Daily Show.

Но Тревору не удалось получить прибыль от продаж, купив дом площадью 3600 квадратных футов за 10 миллионов долларов в 2017 году. Он полностью отреставрировал кондоминиум, особенно сменив спальню на верхнем этаже на впечатляющую гостиную и зону отдыха.

На момент продажи на этом этаже была солнечная гостиная, которая открывалась через двойную французскую дверь на разветвленную террасу площадью 1000 квадратных футов, на которой был глубокий бассейн с подогревом и барная стойка из черного гранита.

Верхний этаж также имел высокие 15-футовые потолки, а также окна от пола до потолка и был украшен полом из французского дуба и литыми металлическими арками.

Квартира Тревор Ноа. Фото: Stella Tower

Другие дополнения включали примыкавший к кухне мраморный газовый камин и стильную обеденную зону, в которой комфортно размещались 12 человек.

Напомним, элитные апартаменты, которыми владели Анджелина Джоли и Брэд Питт, выставили на продажу.

Ранее стало известно, то Адель переделывает имение, приобретенное в Сталлоне.