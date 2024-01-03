Стало известно, кто сыграет главную роль в фильме о Майнкрафте

Джек Блэк. Фото: instagram.com/jackblack/

Главную роль в будущем фильме о популярной видеоигре "Майнкрафт" сыграет актер Джек Блэк. Харизматичный артист намекнул об этом подписчикам.

Он разместил фото в instagram.

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Известный актер Джек Блэк, знакомый из фильмов "Джумаджи" и "Отдых по обмену", намекнул, что будет в актерском составе нового проекта.

"Актер готовится", — выставил пост с книгой об игре Джек Блэк.

По слухам, он сыграет главного героя Стива в фильме "Майнкрафт". Производство полнометражного фильма начнется уже в ближайшее время.

Сюжет ленты держится в секрете, сценаристы в процессе работы.

Что известно о фильме "Майнкрафт"

Выход фильма впервые анонсировали в 2014 году, несколько раз менялись режиссеры. Сейчас им стал Джареди Хесси.

Первоначально авторами сценария были Киран и Мишель Малруни, однако они покинули проект. Кто сейчас создает историю — неизвестно.

Финансирует фильм "Майнкрафт" компании Vertigo, Legendary и Mojang/Microsoft, а также Momoa On the Roam, студия актера Джейсона Момоа.

Вероятная дата выхода фильма в кинотеатры — 4 апреля 2025 года.

Ранее всемирно известный актер перед суицидом утратил роль в большом проекте.

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