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Стало відомо, хто зіграє головну роль у фільмі про Майнкрафт

3 січня 2024 16:33
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Стало відомо, хто зіграє головну роль у фільмі про Майнкрафт
Джек Блек. Фото: instagram.com/jackblack/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Головню роль у майбутньому фільмі про популярну відеогру "Майнкрафт" зіграє актор Джек Блек. Харизматичний артист натякнув про це підписникам.

Він розмістив фото в instagram.

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Відомий актор Джек Блек, який знайомий з фільмів "Джумаджі" та "Відпочинок за обміном", натякнув, що буде в акторському складі нового проєкту.

"Актор готується", — виставив пост з книгою про гру Джек Блек.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jack Black (@jackblack)

За чутками, він зіграє головного героя Стіва у фільмі "Майнкрафт". Виробництво повнометражного фільму розпочнеться вже найближчим часом.

Сюжет стрічки тримається у таємниці, сценаристи в процесі роботи.

Що відомо про фільм "Майнкрафт"

Вихід стрічки вперше анонсували у 2014 році, кілька разів змінювались режисери. Нині ним став Джареді Хессі.

Спочатку авторами сценарію були Кіран і Мішель Малруні, проте вони покинули проєкт. Хто зараз створює історію — невідомо.

Фінансує фільм "Майнкрафт" компанії Vertigo, Legendary та Mojang/Microsoft, а також Momoa On the Roam, студія актора Джейсона Момоа.

Ймовірна дата виходу стрічки у кінотеатри — 4 квітня 2025 року.

Раніше всесвітньо відомий актор перед суїцидом втратив роль у великому проєкті.

Нагадаємо, що Snoop Dogg стане ведучим на Олімпіаді-2024.

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