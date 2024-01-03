Стало відомо, хто зіграє головну роль у фільмі про Майнкрафт
Головню роль у майбутньому фільмі про популярну відеогру "Майнкрафт" зіграє актор Джек Блек. Харизматичний артист натякнув про це підписникам.
Він розмістив фото в instagram.
Джек Блек приєднається до касту фільму "Майнкрафт" від Warner Bros.
Відомий актор Джек Блек, який знайомий з фільмів "Джумаджі" та "Відпочинок за обміном", натякнув, що буде в акторському складі нового проєкту.
"Актор готується", — виставив пост з книгою про гру Джек Блек.
За чутками, він зіграє головного героя Стіва у фільмі "Майнкрафт". Виробництво повнометражного фільму розпочнеться вже найближчим часом.
Сюжет стрічки тримається у таємниці, сценаристи в процесі роботи.
Що відомо про фільм "Майнкрафт"
Вихід стрічки вперше анонсували у 2014 році, кілька разів змінювались режисери. Нині ним став Джареді Хессі.
Спочатку авторами сценарію були Кіран і Мішель Малруні, проте вони покинули проєкт. Хто зараз створює історію — невідомо.
Фінансує фільм "Майнкрафт" компанії Vertigo, Legendary та Mojang/Microsoft, а також Momoa On the Roam, студія актора Джейсона Момоа.
Ймовірна дата виходу стрічки у кінотеатри — 4 квітня 2025 року.
Раніше всесвітньо відомий актор перед суїцидом втратив роль у великому проєкті.
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