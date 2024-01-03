Несподівано і радикально — Snoop Dogg стане ведучим на Олімпіаді-2024
Цьогорічна Олімпіада обіцяє стати епічним шоу, адже одним з телеведучих змагань буде репер Snoop Dogg. Він радий, що зможе долучитися до найголовнішої спортивної події.
Про це повідомляє The Rolling Stone.
Snoop Dogg буде вести репортажі із Парижа під час Олімпіади-2024
Олімпійські ігри-2024 будуть проходити в столиці Франціїї з 26 липня по 11 серпня. Одним з телеведучих шоу стане репер Snoop Dogg.
Виконавець підписав контракт з американським медіаконгломератом NBC Universal. Він буде з місця подій коментувати змагання Олімпіади. Він зустрінеться зі спортсменами, їхніми друзями та родинами і відвідуватиме пам'ятні місця Парижу.
"Я виріс, спостерігаючи за Олімпійськими іграми, і я в захваті від того, що всі ці неймовірні спортсмени покажуть вищий пілотаж в Парижі. Це свято майстерності, відданості та прагнення до величі", — прокоментував подію Snoop Dogg.
Репер вже працював на Олімпіаді у 2021 році в Токіо разом з коміком Кевіном Гартом.
"Це буде найепічніша Олімпіада в історії, тож слідкуйте за новинами і не вимикайте телевізор. Відсвяткуймо, зробімо ці ігри незабутніми, влаштуймо справжню конкуренцію, і нехай найкращі сяють, як золото. Мир та олімпійська любов, чуєте?" — заявив артист.
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