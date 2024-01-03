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Несподівано і радикально — Snoop Dogg стане ведучим на Олімпіаді-2024

3 січня 2024 13:40
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Несподівано і радикально — Snoop Dogg стане ведучим на Олімпіаді-2024
Snoop Dogg. Фото: instagram.com/snoopdogg/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Цьогорічна Олімпіада обіцяє стати епічним шоу, адже одним з телеведучих змагань буде репер Snoop Dogg. Він радий, що зможе долучитися до найголовнішої спортивної події.

Про це повідомляє The Rolling Stone.

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Snoop Dogg буде вести репортажі із Парижа під час Олімпіади-2024

Олімпійські ігри-2024 будуть проходити в столиці Франціїї з 26 липня по 11 серпня. Одним з телеведучих шоу стане репер Snoop Dogg.

Виконавець підписав контракт з американським медіаконгломератом NBC Universal. Він буде з місця подій коментувати змагання Олімпіади. Він зустрінеться зі спортсменами, їхніми друзями та родинами і відвідуватиме пам'ятні місця Парижу.

"Я виріс, спостерігаючи за Олімпійськими іграми, і я в захваті від того, що всі ці неймовірні спортсмени покажуть вищий пілотаж в Парижі. Це свято майстерності, відданості та прагнення до величі", — прокоментував подію Snoop Dogg.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Репер вже працював на Олімпіаді у 2021 році в Токіо разом з коміком Кевіном Гартом.

"Це буде найепічніша Олімпіада в історії, тож слідкуйте за новинами і не вимикайте телевізор. Відсвяткуймо, зробімо ці ігри незабутніми, влаштуймо справжню конкуренцію, і нехай найкращі сяють, як золото. Мир та олімпійська любов, чуєте?" — заявив артист.

Раніше ми писали, що зірка "Чорної пантери" потрапила в серйозне ДТП.

Нагадаємо, що Міка Ньютон повернулась до України з США і потрапила під обстріли.

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