Похудение Кэти Перри — в чем заключается секрет успеха

Стало известно, кто мотивировал Кэти Перри похудеть
Популярная певица Кэти Перри поразила поклонников своим новым смелым имиджем и стройной фигурой. Исполнительнице удалось сбросить около 10 килограммов. Стало известно, кто мотивировал ее на такой шаг.
Об этом пишет The Mirror.
Как Кэти Перри избавилась от лишнего веса
Звезду обвиняют в злоупотреблении инъекциями Оземпика. Некоторые источники утверждают, что ее успех в похудении заключается в отказе от сахара и переработанных продуктов, а также в активных занятиях спортом с актером Орландо Блумом.
"Орландо сам приложил немало усилий в течение последнего года, чтобы достичь наилучшей формы в своей жизни, и очень мотивировал Кэти сделать то же", — говорится в источнике.
Супруги начинают свое утро с занятий спорта. Орландо часто берет на себя роль личного тренера Кэти, нагружая ее выпадами, приседаниями и легкими кардиотренировками перед завтраком.
Кэти Перри и ее любимый придерживаются стиля "чистого питания". Их рацион состоит из курицы или рыбы, фруктов, овощей, орехов и семян.
Как сообщается, сейчас певица наслаждается своей физической формой и чувствует себя "сексуальной и уверенной".
Напомним, Кэти Перри отправилась на море с Орландо Блумом. А также певицу поймали за поцелуями с фанатом.
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