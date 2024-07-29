Похудение Кэти Перри — в чем заключается секрет успеха

Американская певица Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/

Популярная певица Кэти Перри поразила поклонников своим новым смелым имиджем и стройной фигурой. Исполнительнице удалось сбросить около 10 килограммов. Стало известно, кто мотивировал ее на такой шаг.

Об этом пишет The Mirror.

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Звезду обвиняют в злоупотреблении инъекциями Оземпика. Некоторые источники утверждают, что ее успех в похудении заключается в отказе от сахара и переработанных продуктов, а также в активных занятиях спортом с актером Орландо Блумом.

"Орландо сам приложил немало усилий в течение последнего года, чтобы достичь наилучшей формы в своей жизни, и очень мотивировал Кэти сделать то же", — говорится в источнике.

Супруги начинают свое утро с занятий спорта. Орландо часто берет на себя роль личного тренера Кэти, нагружая ее выпадами, приседаниями и легкими кардиотренировками перед завтраком.

Американская певица Кэти Перри с любимым Орландо Блумом. Фото: instagram.com/katyperry/

Похудела Кэти Перри. Фото: instagram.com/katyperry/

Кэти Перри и ее любимый придерживаются стиля "чистого питания". Их рацион состоит из курицы или рыбы, фруктов, овощей, орехов и семян.

Как сообщается, сейчас певица наслаждается своей физической формой и чувствует себя "сексуальной и уверенной".

Напомним, Кэти Перри отправилась на море с Орландо Блумом. А также певицу поймали за поцелуями с фанатом.