Схуднення Кеті Перрі — в чому полягає секрет успіху

Американська співачка Кеті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/

Популярна співачка Кеті Перрі вразила шанувальників своїм новим сміливим іміджем і стрункою фігурою. Виконавиці вдалося скинути майже 10 кілограмів. Стало відомо, хто змотивував її на такий крок.

Про це пише The Mirror.

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Зірку звинувачують у зловживанні ін'єкціями препарату Оземпіку. Деякі джерела стверджують, що її успіх в схудненні полягає у відмові від цукру та перероблених продуктів, а також активних заняттях спортом з актором Орландо Блумом.

"Орландо сам доклав чимало зусиль протягом останнього року, щоб досягти найкращої форми у своєму житті, і дуже мотивував Кеті зробити те ж саме", — йдеться у джерелі.

Подружжя розпочинає свій ранок із занять спорту. Орландо часто бере на себе роль особистого тренера Кеті, навантажуючи її випадами, присіданнями та легкими кардіотренуваннями перед сніданком.

Американська співачка Кеті Перрі з коханим Орландо Блумом. Фото: instagram.com/katyperry/

Схудла Кеті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/

Кеті Перрі та її коханий дотримуються стилю "чистого харчування". Їх раціон складається із курки або риби, фруктів, овочів, горіхи та насіння.

Як повідомляється, нині співачка насолоджується своєю фізичною формою та відчуває себе "сексуальною і впевненою".

Нагадаємо, Кеті Перрі вирушила на море з Орландо Блумом. А також співачку спіймали за поцілунками з фанатом.