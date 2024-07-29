Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Стало відомо, хто змотивував Кеті Перрі схуднути arrow

Стало відомо, хто змотивував Кеті Перрі схуднути

29 липня 2024 13:45
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Схуднення Кеті Перрі — в чому полягає секрет успіху
Американська співачка Кеті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Популярна співачка Кеті Перрі вразила шанувальників своїм новим сміливим іміджем і стрункою фігурою. Виконавиці вдалося скинути майже 10 кілограмів. Стало відомо, хто змотивував її на такий крок.

Про це пише The Mirror.

Читайте також:

Як Кеті Перрі позбавилася зайвої ваги

Зірку звинувачують у зловживанні ін'єкціями препарату Оземпіку. Деякі джерела стверджують, що її успіх в схудненні полягає у відмові від цукру та перероблених продуктів, а також активних заняттях спортом з актором Орландо Блумом.

"Орландо сам доклав чимало зусиль протягом останнього року, щоб досягти найкращої форми у своєму житті, і дуже мотивував Кеті зробити те ж саме", — йдеться у джерелі. 

Подружжя розпочинає свій ранок із занять спорту. Орландо часто бере на себе роль особистого тренера Кеті, навантажуючи її випадами, присіданнями та легкими кардіотренуваннями перед сніданком. 

Стало відомо, хто змотивував Кеті Перрі схуднути - фото 1
Американська співачка Кеті Перрі з коханим Орландо Блумом. Фото: instagram.com/katyperry/
Стало відомо, хто змотивував Кеті Перрі схуднути - фото 2
Схудла Кеті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/

Кеті Перрі та її коханий дотримуються стилю "чистого харчування". Їх раціон складається із курки або риби, фруктів, овочів, горіхи та насіння. 

Як повідомляється, нині співачка насолоджується своєю фізичною формою та відчуває себе "сексуальною і впевненою".

Нагадаємо, Кеті Перрі вирушила на море з Орландо Блумом. А також співачку спіймали за поцілунками з фанатом.

дієта Кеті Перрі Орландо Блум закордонні зірки схуднення фігура

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

25 липня 2024

19:09 Батько підозрюваного у вбивстві Фаріон прокоментував затримання сина

26 липня 2024

13:08 Клименко розсекретив, про що писав у прощальному листі підозрюваний у вбивстві Фаріон

18:47 Де служать колишні обмежено придатні, мобілізовані до лав ЗСУ — перелік посад

22 липня 2024
Новина з відео

20:34 Хто в Резерв+ може отримати автоматичну відстрочку — дві категорії

24 липня 2024

10:04 Зінченко обрав новий клуб — Арсенал готує трансфер українця

06:00 Швидка головоломка — знайдіть три відмінності між малюнками за 10 секунд

18 липня 2024

07:39 Як ТЦК штрафуватиме чоловіків, які не оновили дані, але не мають доходів і майна

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ