Кеті Перрі поцілувала фаната — фото

Американська співачка Кеті Перрі. Фото: instagram.com/katyperry/

Співачка Кеті Перрі запалила на танцполі у нічному клубі Барселони La Terrrazza. Зірку помітили під час поцілунку з одним із фанатів.

Про це пише Daily Mail.

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Виконавиця поділилася з шанувальниками відео, на якому вона розважається у нічному клубі. Для вечірки зірка обрала напівпрозору мереживну сукну ніжно-рожевого кольору зі шнурівкою. Її образ доповнили сріблясті туфлі на підборах, сонцезахисні окуляри Christian Dior, блискуче масивне намисто з хрестом і каблучка.

В одному із епізодів ролику Кеті Перрі цілує в губи фаната у натовпі.

Співачка Кеті Перрі цілується із фанатом. Фото: instagram.com/katyperry/

Під час гучної вечірки співачка занурювалася в натовп, танцювала та вживала алкогольні напої.

Її коханого, 47-річного Орландо Блума, не було на святі, хоча в неділю вони разом насолоджувалися відпочинком у Сен-Тропе.

Нагадаємо, Кеті Перрі вразила оригінальною сукнею, яку вдягнула на оголене тіло. А також співачка з'явилась у нашийнику на вечірці Dolce & Gabbana.