Кеті Перрі, яку підозрюють у схудненні на пігулках, продемонструвала струнку фігуру у бікіні
Співачка Кеті Перрі продемонструвала свою неймовірну фігуру, ніжачись під сонцем Сен-Тропе під час відпустки з нареченим Орландо Блумом та їхньою дочкою Дейзі. Американська співачка та її британський актор насолоджувалися сімейною відпусткою на півдні Франції.
Про це пише Daily Mail.
Кеті Перрі похизувалася підтягнутою фігурою
Кеті одягла фіолетове бікіні, солом’яний капелюх і рожеві сонцезахисні окуляри-авіатори. Раніше Кеті опинилася у центрі пліток про схуднення внаслідок вживання медичного препарату.
Інсайдер розповів, що це неправда і співачка перейняла дієту та тренування 47-річного чоловіка Орландо Блума, відмовившись від фастфуду та обмеживши споживання алкоголю. Орландо, який зі співачкою виховує трирічну доньку Дейзі Дав, раніше розкривав подробиці про свою дієту та режим фізичних вправ, розповідаючи GQ, що намагається уникати вживання цукру.
"Я намагаюся мати збалансовану дієту — зелень і білки. Глютен змушує мене заснути. Я багато гуляю або їжджу на велосипеді, намагаюся виконувати кардіо. Оскільки мені за сорок років, я більше думаю про довголіття", — ділиться актор.
Актор сказав, що "на 90 відсотків харчується рослинною їжею". Він також додав, що не часто їсть червоне м’ясо, тому що іноді "дивиться на корову і думає, що це найкрасивіша річ у світі".
Нагадаємо, Крістіна Агілера вразила схудненням. А раніше ми писали про дієту Ашера.
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