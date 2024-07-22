Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Шоу-бізнес arrow Кеті Перрі, яку підозрюють у схудненні на пігулках, продемонструвала струнку фігуру у бікіні arrow

Кеті Перрі, яку підозрюють у схудненні на пігулках, продемонструвала струнку фігуру у бікіні

22 липня 2024 09:57
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Кеті Перрі, яку підозрюють у схудненні на пігулках, продемонструвала струнку фігуру у бікіні
Співачка Кеті Перрі. Фото: BackGrid
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Співачка Кеті Перрі продемонструвала свою неймовірну фігуру, ніжачись під сонцем Сен-Тропе під час відпустки з нареченим Орландо Блумом та їхньою дочкою Дейзі. Американська співачка та її британський актор насолоджувалися сімейною відпусткою на півдні Франції.

Про це пише Daily Mail.

Читайте також:

Кеті Перрі похизувалася підтягнутою фігурою

Кеті одягла фіолетове бікіні, солом’яний капелюх і рожеві сонцезахисні окуляри-авіатори. Раніше Кеті опинилася у центрі пліток про схуднення внаслідок вживання медичного препарату.

 

Співачка Кеті Перрі
Співачка Кеті Перрі. Фото: BackGrid

 

Співачка Кеті Перрі вразила схудлою фігурою
Співачка Кеті Перрі вразила схудлою фігурою. Фото: BackGrid

 

Співачка Кеті Перрі на відпочинку
Співачка Кеті Перрі на відпочинку. Фото: BackGrid

 

Співачка Кеті Перрі з Орландо Блумом
Співачка Кеті Перрі з Орландо Блумом. Фото: BackGrid

 

Інсайдер розповів, що це неправда і співачка перейняла дієту та тренування 47-річного чоловіка Орландо Блума, відмовившись від фастфуду та обмеживши споживання алкоголю. Орландо, який зі співачкою виховує трирічну доньку Дейзі Дав, раніше розкривав подробиці про свою дієту та режим фізичних вправ, розповідаючи GQ, що намагається уникати вживання цукру.

"Я намагаюся мати збалансовану дієту — зелень і білки. Глютен змушує мене заснути. Я багато гуляю або їжджу на велосипеді, намагаюся виконувати кардіо. Оскільки мені за сорок років, я більше думаю про довголіття", — ділиться актор.

Актор сказав, що "на 90 відсотків харчується рослинною їжею". Він також додав, що не часто їсть червоне м’ясо, тому що іноді "дивиться на корову і думає, що це найкрасивіша річ у світі".

Нагадаємо, Крістіна Агілера вразила схудненням. А раніше ми писали про дієту Ашера.

Кеті Перрі Орландо Блум закордонні зірки зірки

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:48 Миколенко обрав новий клуб — Евертон готується для трансферу

16 липня 2024
Text

13:14 Нова тактика ТЦК — нардеп розповів, як українців відправляють на полігон

9 липня 2024

06:10 Доплати у 944 гривні — кому з пенсіонерів доступна допомога

18 липня 2024

15:27 Вторгнення циклону — Наталка Діденко попередила регіони, де завтра щедро литиме дощ

12 липня 2024
Новина з фото

03:15 Встигніть до вересня — ці дерева треба обрізати влітку для гарного врожаю

8 липня 2024

18:40 Правила виїзду з України змінюються — що чекає на чоловіків з 17 липня

10 липня 2024

13:18 Кабмін забронював від мобілізації понад 130 неурядових організацій — хто у списку

12 липня 2024

00:15Світло на кілька годин — про які сильні обмеження Укренерго попереджає споживачів сьогодні

16 липня 2024

12:53 Шевченко вирішив, який клуб замінить Дніпро-1 в УПЛ

9 липня 2024

14:53 Завтра Україну накриють дощі з грозами — народний синоптик Діденко попередила про погіршення погоди