Последняя представительница от РФ на "Евровидении", 2021 год. Фото: Google

С начала полномасштабной войны Россия, как и Беларусь, не участвовала в песенном конкурсе "Евровидение". Это было решение Европейского союза радиовещания и телевидения в поддержку Украины. Впоследствии российские медиа как под копирку начали обливать грязью "Евровидение", а в середине этого года появилась информация — оккупанты готовят проведение аналогичного конкурса с участием "дружественных" стран.

Об этом сообщают росСМИ.

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Премьер-министр страны-террориста Михаил Мишустин заявил о запуске в 2024 году первого международного песенного конкурса "Интервидение". По словам марионетки Путина, шоу может стать альтернативой "Евровидению". Мишустин также сообщил, что идею конкурса подсказали культурные деятели.

"По их замыслу он мог бы стать ежегодным и открытым для участия всех государств, которые разделяют наши духовные ценности и готовы к взаимоуважительному и равноправному диалогу", — отметил путинист.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: Google

Мишустин добавил, что правила конкурса будут определены вместе со странами-партнерами. Ранее о создании конкурса "Интервидение" заявляла министр культуры РФ Ольга Любимова.

В то же время, гендиректор федерального "Первого канала" Константин Эрнст уточнил, что Россия рассчитывает на активное участие в конкурсе представителей стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика).

"В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений, влияний. Это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки", — в стилистике Путина "Россия не будет нападать на Украину" заявил Эрнст.

Напомним, ранее мы писали, когда состоится финал Нацотбора на "Евровидение-2024". Также мы рассказывали, какое место заняла Украина на Детском "Евровидении" этого года во Франции.