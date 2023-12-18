Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Стало известно, когда в России проведут местный аналог конкурса "Евровидение" arrow

Стало известно, когда в России проведут местный аналог конкурса "Евровидение"

18 декабря 2023 20:53
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Стало известно, когда в России проведут местный аналог конкурса "Евровидение"
Последняя представительница от РФ на "Евровидении", 2021 год. Фото: Google
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

С начала полномасштабной войны Россия, как и Беларусь, не участвовала в песенном конкурсе "Евровидение". Это было решение Европейского союза радиовещания и телевидения в поддержку Украины. Впоследствии российские медиа как под копирку начали обливать грязью "Евровидение", а в середине этого года появилась информация — оккупанты готовят проведение аналогичного конкурса с участием "дружественных" стран.

Об этом сообщают росСМИ.

Читайте также:

Аналог "Евровидения" в России

Премьер-министр страны-террориста Михаил Мишустин заявил о запуске в 2024 году первого международного песенного конкурса "Интервидение". По словам марионетки Путина, шоу может стать альтернативой "Евровидению". Мишустин также сообщил, что идею конкурса подсказали культурные деятели.

"По их замыслу он мог бы стать ежегодным и открытым для участия всех государств, которые разделяют наши духовные ценности и готовы к взаимоуважительному и равноправному диалогу", — отметил путинист.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Фото: Google

Мишустин добавил, что правила конкурса будут определены вместе со странами-партнерами. Ранее о создании конкурса "Интервидение" заявляла министр культуры РФ Ольга Любимова.

В то же время, гендиректор федерального "Первого канала" Константин Эрнст уточнил, что Россия рассчитывает на активное участие в конкурсе представителей стран БРИКС (Бразилия, Индия, Китай и Южно-Африканская Республика).

"В этом конкурсе не будет никаких политических ограничений, влияний. Это свободная трибуна, на которой все страны могут представлять образцы своей популярной музыки", — в стилистике Путина "Россия не будет нападать на Украину" заявил Эрнст.

Напомним, ранее мы писали, когда состоится финал Нацотбора на "Евровидение-2024". Также мы рассказывали, какое место заняла Украина на Детском "Евровидении" этого года во Франции.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

18:05 Экс-командир "Азова" Жорин резко отреагировал на призывы отправить на фронт работников ТЦК

13:58 Работники ТЦК провели рейд на один из крупнейших рынков Киева

17:10 Клиенты Ощадбанка 1 января могут остаться без денег — в чем причина

19:17 Экс-командир ответил, сколько украинцев необходимо мобилизовать в 2024 году

01:22 Кого не заберут на войну — 10 категорий граждан, которых нельзя мобилизовать на фронт

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин - 80x80

Проигрываем войну или принимаем сложное решение — что в Раде думают о мобилизации женщин

05:42 Американское издание назвало кратчайший путь к победе Украины

06:40 Цены на металлолом в декабре. Сколько стоит 1 кг черного металла в Украине

08:43 Украинцы могут получить 5 тыс. грн от ПриватБанка — что нужно успеть до 31 декабря

22:43 Некоторые украинцы могут потерять бронь от мобилизации — кого касается

23:30 Тарифы на газ в 2024 году изменятся — стали известны цены на январь

Актуальное по теме