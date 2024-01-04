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Стало известно, когда состоится премьера фильма по мотивам повести Скрябина

4 января 2024 14:11
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор
Стало известно, когда состоится премьера фильма по мотивам повести Скрябина
Фото из фильма "Я, "Победа" и Берлин". Фото: менеджмент ленты
089dddab-61b1-4d57-9ac0-91ad359b8800 - Ольга Квасница
Ольга Квасница
Редактор

Украинский фильм по повести Кузьмы Скрябина "Я, "Побєда" і Берлін" выйдет в большой прокат с 21 марта 2024 во всех кинотеатрах Украины. Его сняли еще до полномасштабного вторжения России в Украину.

Об этом сообщает менеджмент фильма.

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Фильм о молодости Кузьмы

Фильм "Я, "Побєда" і Берлін" погружает зрителя в атмосферу 90-х — эпоху молодости Кузьмы: музыку, клетчатый кричащий стиль и романтические надежды молодежи. Особой изюминкой картины является культовая музыка Скрябина.

 

Съемки фильма происходили в условиях жестких ограничений во время карантина в 2020 году. Дата премьеры была запланирована на 17 марта 2022 года, но в разгар подготовки к прокату произошло полномасштабное вторжение.

Теперь стало известно, что премьера фильма состоится 21 марта 2024 года.

 

Фото из фильма "Я, "Побєда" і Берлін". Фото: менеджмент ленты

«Это такая долгожданная новость для всей команды фильма и для меня лично! Этот фильм о мечтах и о том, как важно не опускать руки на пути к ним!" — прокомментировал исполнитель главной роли Иван Блиндарь.

По сюжету обычный парень, начинающий музыкант Кузьма, за три дня до запланированного концерта отправляется со своим другом Бардом в Берлин на старой "Победе". Там он хочет обменять раритетный автомобиль на мечтаемый шестисотый "Мерседес" у известного коллекционера.

 

Фото из фильма "Я, "Побєда" і Берлін". Фото: менеджмент ленты

Кузьма обещает своей любимой девушке Барбаре вернуться домой на крутой тачке, а ребятам из группы обязательно успеть на выступление. Но уже с первых минут путешествия становится понятно — все пошло кувырком. Это история о становлении музыканта, поисках себя, дружбе и пути к мечте, полный сногсшибательными приключениями.

Чем особенный фильм

Кроме интересного сюжета, у фильма удивительная музыкальная составляющая. Была создана беспрецедентная для украинского кино коллаборация: любимые всеми 16 песен Кузьмы перепели специально для фильма самые известные украинские топ-исполнители. Со временем все композиции планируют объединить и выпустить в составе специального музыкального альбома.

 

Фото из фильма "Я, "Побєда" і Берлін". Фото: менеджмент ленты

Также у фильма есть благотворительная цель.

"Важно то, что это фильм с социальной миссией, поскольку львиная часть доходов от кинотеатрального проката будет направлена нами в Фонд Скрябина для помощи защиты нашего государства", — рассказали продюсеры фильма.

 

Фото из фильма "Я, "Побєда" і Берлін". Фото: менеджмент ленты

Напомним, украинские фильмы получили рекордное кассовое собрание в 2023 году.

Также мы писали, что Европа профинансирует съемку 18 украинских фильмов.

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