DreamWorks выпустит мультфильм "Шрек 5" - дата

Стало известно, когда выйдет мультфильм "Шрек 5" — дата
Киностудия DreamWorks Animation анонсировала выход новой части фильмов "Шрек". Она появится в кинотеатрах через несколько лет.
Об этом пишет Variety.
DreamWorks выпустит мультфильм "Шрек 5"
Анимационный фильм Шрек 5 официально выйдет в прокат в 1 июля 2026 года. В оригинальной озвучке к своим ролям вернутся голливудские актеры Эдди Мерфи и Кэмерон Диас. Однако относительно актера Антонио Бандераса информации пока нет.
Однако сюжет пятого фильма о великане-людоеде Шреке, его друге Вислюке и жене Фионе пока не раскрывают. Впрочем, известно, что кинорежиссером станет Уолт Дорн, который был сценаристом и художником в "Шреке 2" и "Шреке 3", а также руководителем сюжета в четвертом фильме "Шрек навсегда".
Продюсерами будут Джина Шей, вернувшаяся к франшизе, и основатель Illumination Крис Меледандри.
Первый "Шрек", увидевший свет в 2001 году, собрал 487 миллионов долларов в мире. Лента стала первым лауреатом премии "Оскар" в категории "Полнометражный анимационный фильм".
Напомним, на экраны вернется "Дьявол носит Prada". Также мультфильм "Мнениями наизнанку 2" установил новый рекорд в США.
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