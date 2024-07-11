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Стало известно, когда выйдет мультфильм "Шрек 5" — дата

11 июля 2024 11:25
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
DreamWorks выпустит мультфильм "Шрек 5" - дата
Мультфильм "Шрек". Фото: скриншот
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Киностудия DreamWorks Animation анонсировала выход новой части фильмов "Шрек". Она появится в кинотеатрах через несколько лет.

Об этом пишет Variety.

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DreamWorks выпустит мультфильм "Шрек 5"

Анимационный фильм Шрек 5 официально выйдет в прокат в 1 июля 2026 года. В оригинальной озвучке к своим ролям вернутся голливудские актеры Эдди Мерфи и Кэмерон Диас. Однако относительно актера Антонио Бандераса информации пока нет.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by DreamWorks (@dreamworks)

Однако сюжет пятого фильма о великане-людоеде Шреке, его друге Вислюке и жене Фионе пока не раскрывают. Впрочем, известно, что кинорежиссером станет Уолт Дорн, который был сценаристом и художником в "Шреке 2" и "Шреке 3", а также руководителем сюжета в четвертом фильме "Шрек навсегда".

"Шрек 5" выйдет в прокат в 2026 году. Фото: скриншот
"Шрек 5" выйдет в прокат в 2026 году. Фото: скриншот

Продюсерами будут Джина Шей, вернувшаяся к франшизе, и основатель Illumination Крис Меледандри.

Первый "Шрек", увидевший свет в 2001 году, собрал 487 миллионов долларов в мире. Лента стала первым лауреатом премии "Оскар" в категории "Полнометражный анимационный фильм".

Начали работу над мультфильмом "Шрек 5". Фото: скриншот
Начали работу над мультфильмом "Шрек 5". Фото: скриншот

Напомним, на экраны вернется "Дьявол носит Prada". Также мультфильм "Мнениями наизнанку 2" установил новый рекорд в США.

США кино фильм мультфильмы Голливуд Премьера

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