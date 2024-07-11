DreamWorks випустить мультфільм "Шрек 5" — дата

Мультфільм "Шрек". Фото: скриншот

Кіностудія DreamWorks Animation анонсувала вихід нової частини фільмів "Шрек". Вона з'явиться в кінотеатрах за кілька років.

Про це пише Variety.

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Анімаційний фільм "Шрек 5" офіційно вийде в прокат у 1 липня 2026 року. В оригінальній озвучці до своїх ролей повернуться голлівудські актори Едді Мерфі та Кемерон Діас. Однак, щодо актора Антоніо Бандераса інформації поки що немає.

Однак, сюжет п’ятого фільму про велетня-людожера Шрека, його друга Віслюка та дружину Фіону поки що не розкривають. Втім, відомо, що кінорежисером стане Волт Дорн, який був сценаристом і художником у "Шрек 2" і "Шреку 3", а також керівником сюжету в четвертому фільмі "Шрек назавжди".

"Шрек 5" вийде в прокат у 2026 році. Фото: скриншот

Продюсерами будуть Джина Шей, яка повернулася до франшизи, і засновник Illumination Кріс Меледандрі.

Перший "Шрек", який побачив світ у 2001 році, зібрав 487 мільйонів доларів у світі. Стрічка стала першим лауреатом премії "Оскар" в категорії "Повнометражний анімаційний фільм".

Почали роботу над мультфільмом "Шрек 5". Фото: скриншот

Нагадаємо, на екрани повернеться "Диявол носить Prada". Також мультфільм "Думками навиворіт 2" встановив новий рекорд у США.