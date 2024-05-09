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Стало известно, когда выйдет новый фильм франшизы "Властелин колец"

9 мая 2024 22:33
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Стас Кожушко
Редактор
Объявили дату релиза нового фильма франшизы "Властелин колец"
Герои фильмов "Властелин колец". Фото: IGN
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

В последнее время в Голливуде возвращаются к работе над культовыми проектами и франшизами. Не стала исключением и киновселенная "Властелин колец". В компании Warner Bros. объявили дату выхода нового фильма.

Об этом сообщает издание Variety.

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Режиссером новой ленты станет Энди Серкис. Сюжет будет об одном из героев трилогии писателя Толкина, а именно Голлума. Именно поэтому рабочее название фильма — "Властелин колец: Охота на Голлума". Режиссер оригинальной трилогии "Властелин колец" Питер Джексон (также снял три ленты "Хоббит") и сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Боенса стали продюсерами.

"Властелин колец: Охота на Голлума" выйдет в прокат уже в 2026 году. Сейчас идет работа по разработке сценария. О планах снять несколько фильмов Warner Bros. объявила в феврале 2023 года.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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"Более двух десятилетий кинозрители увлекаются трилогией "Властелин колец" благодаря безоговорочной преданности Питера, Фрэн и Филиппы, которую они проявили к защите наследия произведений Толкина. А также к тому, чтобы зрители могли почувствовать невероятный мир, который он создал", — заявили в кинокомпании.

В первых фильмах снялись такие звезды, как Элайджа Вуд, Йен Мак-Келлен, Лив Тайлер, Кейт Бланшетт, Орландо Блум и другие. Лента получила 17 статуэток престижной премии "Оскар" и миллиарды долларов в прокате.

Напомним, ранее мы рассказывали, что умер звезда "Властелина колец" и "Титаника", актер Бернард Хилл. Также мы писали, как сегодня выглядят герои "Властелина колец".

кино
Голливуд
актеры
Властелин колец

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