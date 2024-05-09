Объявили дату релиза нового фильма франшизы "Властелин колец"

Стало известно, когда выйдет новый фильм франшизы "Властелин колец"
В последнее время в Голливуде возвращаются к работе над культовыми проектами и франшизами. Не стала исключением и киновселенная "Властелин колец". В компании Warner Bros. объявили дату выхода нового фильма.
Об этом сообщает издание Variety.
Новый фильм "Властелина колец"
Режиссером новой ленты станет Энди Серкис. Сюжет будет об одном из героев трилогии писателя Толкина, а именно Голлума. Именно поэтому рабочее название фильма — "Властелин колец: Охота на Голлума". Режиссер оригинальной трилогии "Властелин колец" Питер Джексон (также снял три ленты "Хоббит") и сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Боенса стали продюсерами.
"Властелин колец: Охота на Голлума" выйдет в прокат уже в 2026 году. Сейчас идет работа по разработке сценария. О планах снять несколько фильмов Warner Bros. объявила в феврале 2023 года.
"Более двух десятилетий кинозрители увлекаются трилогией "Властелин колец" благодаря безоговорочной преданности Питера, Фрэн и Филиппы, которую они проявили к защите наследия произведений Толкина. А также к тому, чтобы зрители могли почувствовать невероятный мир, который он создал", — заявили в кинокомпании.
В первых фильмах снялись такие звезды, как Элайджа Вуд, Йен Мак-Келлен, Лив Тайлер, Кейт Бланшетт, Орландо Блум и другие. Лента получила 17 статуэток престижной премии "Оскар" и миллиарды долларов в прокате.
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