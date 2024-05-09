Объявили дату релиза нового фильма франшизы "Властелин колец"

Герои фильмов "Властелин колец". Фото: IGN

В последнее время в Голливуде возвращаются к работе над культовыми проектами и франшизами. Не стала исключением и киновселенная "Властелин колец". В компании Warner Bros. объявили дату выхода нового фильма.

Об этом сообщает издание Variety.

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Режиссером новой ленты станет Энди Серкис. Сюжет будет об одном из героев трилогии писателя Толкина, а именно Голлума. Именно поэтому рабочее название фильма — "Властелин колец: Охота на Голлума". Режиссер оригинальной трилогии "Властелин колец" Питер Джексон (также снял три ленты "Хоббит") и сценаристы Фрэн Уолш, Филиппа Боенса стали продюсерами.

"Властелин колец: Охота на Голлума" выйдет в прокат уже в 2026 году. Сейчас идет работа по разработке сценария. О планах снять несколько фильмов Warner Bros. объявила в феврале 2023 года.

"Более двух десятилетий кинозрители увлекаются трилогией "Властелин колец" благодаря безоговорочной преданности Питера, Фрэн и Филиппы, которую они проявили к защите наследия произведений Толкина. А также к тому, чтобы зрители могли почувствовать невероятный мир, который он создал", — заявили в кинокомпании.

В первых фильмах снялись такие звезды, как Элайджа Вуд, Йен Мак-Келлен, Лив Тайлер, Кейт Бланшетт, Орландо Блум и другие. Лента получила 17 статуэток престижной премии "Оскар" и миллиарды долларов в прокате.

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