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Стало известно, под каким номером выступит Украина на Евровидении-2024

8 мая 2024 01:14
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Под каким номером выступит Jerry Heil и Alyona Alyona на Евровидении-2024.
Представительницы Украины на Евровидении Jerry Heil и Alyona Alyona вместе с командой. Фото: instagram/suspilne.eurovision
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Состоялась жеребьевка среди первой десятки финалистов Евровидения-2024. Украина уже сделала свой выбор.

Об этом пишет Telegram-канал "Єврофани".

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Украине достался выбор продюсера на жеребьевке

Представительницы Украины на Евровидении Jerry Heil и Alyona Alyona прошли в финал вместе с другими 9 странами. Уже состоялась жеребьевка номеров.

Певицы вытащили "выбор продюсера" — нововедение конкурса в этом году. Это значит, что организаторы самостоятельно решат, под каким номером будут выступать Украина.

Результаты жеребьевки для победителей первого полуфинала Евровидения

Конкурсанты из других стран тоже сделали свой выбор. Многие номера продюсеры конкурса расставят самостоятельно.

  • Кипр — 2 часть
  • Сербия — выбор продюсеров
  • Литва — 1 часть
  • Ирландия — 1 часть
  • Украина — выбор продюсеров
  • Хорватия — выбор продюсеров
  • Словения — 2 часть
  • Финляндия — 2 часть
  • Португалия — выбор продюсеров
  • Люксембург — 1 часть

В общем, для финалистов второго полуфинала остались такие места — одно в первой половине и два во второй половине. Однако судьбу остальных также определят продюсеры.

Напомним, эмоциональное выступление Jerry Heil и Alyona Alyona поразило украинцев. Также мы писали, что Jerry Heil травмировала колено во время выступления на сцене.

Евровидение
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Украина
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Евровидение-2024

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