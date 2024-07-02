Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Стало известно, во сколько оценили состояние Мэттью Перри arrow

Стало известно, во сколько оценили состояние Мэттью Перри

2 июля 2024 16:16
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Наследие Мэттью Перри — во сколько оценили состояние актера
Актер Мэттью Перри. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Пока продолжается расследование смерти актера Мэттью Перри, стало известно, во сколько оценили его состояние. При жизни звезда успел заработать более 1,5 млн. долларов.

Об этом сообщает The Sun.

Читайте также:

Наследство Мэттью Перри

Новые документы показывают, что личное имущество знаменитого актера оказалось дороже, чем ожидалось. Доверенное лицо Перри Лиза Фергюсон подала в суд инвентаризационный и оценочный документ, в котором указано, что на счетах звезды сейчас сумма в 1 596 914,47 долларов США. Документы также свидетельствуют, что в момент смерти он не владел ни одной недвижимостью в Калифорнии.

Дом, где он умер, стоимостью 6 миллионов долларов записан на Лизу Фергюсон и еще не был выставлен на продажу.

Стало известно, во сколько оценили состояние Мэттью Перри - фото 1
Актер Мэттью Перри заработал более 1,5 млн долларов. Фото: instagram.com/mattyperry4
Стало известно, во сколько оценили состояние Мэттью Перри - фото 2
Наследство актера Мэттью Перри. Фото: instagram.com/mattyperry4

Расследование причин смерти звезды сериала "Друзья" продолжается уже более шести месяцев. Специалистам удалось установить, что его сердце не выдержало большой дозы кетамина.

Напомним, ранее стало известно, к каким выводам пришли во время расследования смерти Мэттью Перри. Мы также писали, что мемуары Мэттью Перри стали бестелером после его трагической смерти.

суд деньги Мэттью Перри зарубежные звезды документы наследство

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно