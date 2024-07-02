Наследие Мэттью Перри — во сколько оценили состояние актера

Актер Мэттью Перри. Фото: Reuters

Пока продолжается расследование смерти актера Мэттью Перри, стало известно, во сколько оценили его состояние. При жизни звезда успел заработать более 1,5 млн. долларов.

Об этом сообщает The Sun.

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Наследство Мэттью Перри

Новые документы показывают, что личное имущество знаменитого актера оказалось дороже, чем ожидалось. Доверенное лицо Перри Лиза Фергюсон подала в суд инвентаризационный и оценочный документ, в котором указано, что на счетах звезды сейчас сумма в 1 596 914,47 долларов США. Документы также свидетельствуют, что в момент смерти он не владел ни одной недвижимостью в Калифорнии.

Дом, где он умер, стоимостью 6 миллионов долларов записан на Лизу Фергюсон и еще не был выставлен на продажу.

Актер Мэттью Перри заработал более 1,5 млн долларов. Фото: instagram.com/mattyperry4

Наследство актера Мэттью Перри. Фото: instagram.com/mattyperry4

Расследование причин смерти звезды сериала "Друзья" продолжается уже более шести месяцев. Специалистам удалось установить, что его сердце не выдержало большой дозы кетамина.

Напомним, ранее стало известно, к каким выводам пришли во время расследования смерти Мэттью Перри. Мы также писали, что мемуары Мэттью Перри стали бестелером после его трагической смерти.