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Стало відомо, у скільки оцінили статки Меттью Перрі

2 липня 2024 16:16
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Спадщина Меттью Перрі — у скільки оцінили статки актора
Актор Меттью Перрі. Фото: Reuters
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Поки триває розслідування смерті актора Меттью Перрі, стало відомо, у скільки оцінили його статки. За життя зірка встиг заробити більше 1,5 млн доларів.

Про це повідомляє The Sun.

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Спадщина Меттью Перрі

Нові документи показують, що особисте майно знаменитого актора виявилося дорожчим, ніж очікувалося. Довірена особа Перрі, Ліза Фергюсон подала до суду інвентаризаційний та оціночний документ, в якому вказано, що на рахунках зірки нині сума у 1 596 914,47 доларів США. Документи також свідчать, що на момент смерті він не володів жодною нерухомістю в Каліфорнії.

Будинок, де він помер, вартістю 6 мільйонів доларів, записаний на Лізу Фергюсон і ще не був виставлений на продаж.

Меттью Перрі заробив шалені статки
 Актор Меттью Перрі заробив більше 1,5 млн доларів. Фото: instagram.com/mattyperry4
Експерти оцінили спадщину Меттью Перрі
Спадщина актора Меттью Перрі. Фото: instagram.com/mattyperry4

Розслідування причин смерті зірки серіалу "Друзі" триває вже більше шести місяців. Фахівцям вдалося встановити, що його серце не витримало великої дози кетаміну.

Нагадаємо, раніше стало відомо, до яких висновків дійшло розслідування смерті Меттью Перрі. А також ми писали, що мемуари Меттью Перрі стали бестселером після його трагічної смерті.

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