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Стало известно, при каком условии принц Гарри и Меган Маркл вернутся к королевским обязанностям

18 июня 2024 21:07
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская
Принц Гарри и Меган Маркл смогут вернуться домой при одном условии.
Меган Маркл и принц Гарри. Фото: instagram/meghan.markle.official
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антонина Завадская

Герцоги Сассекские уже пятый год проживают в США, однако неоднократно распространялись слухи об их желании вернуться в Великобританию. Впрочем, главный вопрос в деньгах.

Об этом пишет Sky News Australia.

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Меган Маркл и принц Гарри должны измениться, чтобы вернуться домой

Королевский корреспондент Рассел Майерс считает, что герцог и герцогиня Сассекские должны изменить образ жизни, чтобы возвратиться в королевскую семью.

"Члены королевской семьи сказали Гарри, что если он хочет общаться с остальной семьей, то, прежде всего, он должен прекратить говорить о них. Они не могут зарабатывать деньги на связях с королевской семьей", — отметил эксперт.

Принц Гарри. Фото: instagram/meghan.markle.official
Принц Гарри. Фото: instagram/meghan.markle.official

Однако королевская семья сейчас достаточно сплочена и без принца Гарри и Меган. Они сейчас переживают тяжелые времена из-за онкологии короля Чарльза и Кейт Миддлтон. Впрочем, продолжают объединять страну вокруг себя, особенно своим феерическим появлением на параде Trooping the Colour.

Ранее король Чарльз уже просил своего младшего сына прекратить оговаривать и разглашать секреты королевской семьи. Впрочем, пока изменения не заметны.

Меган Маркл. Фото: instagram/meghan.markle.official
Меган Маркл. Фото: instagram/meghan.markle.official

Напомним, принц Гарри и Меган Маркл стали практически одиноки в США. Также герцог ищет новый дом в Великобритании, чтобы почаще видеть друзей.

королевская семья
зарубежные звезды
Великобритания
США
принц Гарри
Меган Маркл

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