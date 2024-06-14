Принц Гаррі та Меган Маркл втрачають зіркових друзів у Голлівуді — кого саме

Принц Гаррі та Меган Маркл втрачають друзів у США
Молодший син короля Великої Британії Чарльза III, принц Гаррі та його дружина, колишня голлівудська акторка Меган Маркл, переживають непрості часи за океаном. Коло спілкування в зіркової пари стає все менше.
Про це повідомляє видання New York Post.
Принц Гаррі та Меган Маркл втрачають друзів
Колишній дворецький принцеси Діани Пол Баррелл заявив, що оточення принца Гаррі та Меган Маркл у Голлівуді стає все меншим. Він зазначив, що знаменитості з так званого "списку А" відпадають самі собою.
"Опра Вінфрі більше не має до них відношення, і деякі інші знаменитості теж їх покинули", — зазначив Баррел.
На думку колишнього дворецького матері Гаррі, герцог та герцогиня Сассекські були цікавими зіркам лише тоді, коли вони відгуляли весілля і були найпопулярнішою парою Сполученого Королівства. А значить — мали вплив на багато процесів.
Але зараз такого інтересу до них не має. За даними видання, кілька голлівудських зірок відхилили недавні запрошення від Сассекських, зокрема Джордж та Амаль Клуні, а також Кеті Перрі та Орландо Блум.
Причиною, зокрема, стало погіршення стосунків з Букінгемським палацом. Не останню роль зіграли відверте інтерв’ю телеведучій Опрі Вінфрі та скандальні мемуари принца Гаррі. Зазначимо, що у 2020 році Гаррі та Меган переїхали спочатку до Канади, а згодом до американської Каліфорнії, де живуть зараз та виховують двох дітей. Вони склали з себе виконання королівських обов’язків.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що принц Гаррі шукає власний дім у Великій Британії. Також ми писали, що палац прокоментував чутки про лікування Кейт Міддлтон поза Сполученим Королівством.
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