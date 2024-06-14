Принц Гаррі та Меган Маркл втрачають зіркових друзів у Голлівуді — кого саме

Герцог та герцогиня Сассекські. Фото: Instagram/meghan.markle.official

Молодший син короля Великої Британії Чарльза III, принц Гаррі та його дружина, колишня голлівудська акторка Меган Маркл, переживають непрості часи за океаном. Коло спілкування в зіркової пари стає все менше.

Про це повідомляє видання New York Post.

Читайте також:

Принц Гаррі та Меган Маркл втрачають друзів

Колишній дворецький принцеси Діани Пол Баррелл заявив, що оточення принца Гаррі та Меган Маркл у Голлівуді стає все меншим. Він зазначив, що знаменитості з так званого "списку А" відпадають самі собою.

"Опра Вінфрі більше не має до них відношення, і деякі інші знаменитості теж їх покинули", — зазначив Баррел.

На думку колишнього дворецького матері Гаррі, герцог та герцогиня Сассекські були цікавими зіркам лише тоді, коли вони відгуляли весілля і були найпопулярнішою парою Сполученого Королівства. А значить — мали вплив на багато процесів.

Але зараз такого інтересу до них не має. За даними видання, кілька голлівудських зірок відхилили недавні запрошення від Сассекських, зокрема Джордж та Амаль Клуні, а також Кеті Перрі та Орландо Блум.

Причиною, зокрема, стало погіршення стосунків з Букінгемським палацом. Не останню роль зіграли відверте інтерв’ю телеведучій Опрі Вінфрі та скандальні мемуари принца Гаррі. Зазначимо, що у 2020 році Гаррі та Меган переїхали спочатку до Канади, а згодом до американської Каліфорнії, де живуть зараз та виховують двох дітей. Вони склали з себе виконання королівських обов’язків.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що принц Гаррі шукає власний дім у Великій Британії. Також ми писали, що палац прокоментував чутки про лікування Кейт Міддлтон поза Сполученим Королівством.