Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Стильная измена — Джей Ло одела комбинезон от российского бренда arrow

Стильная измена — Джей Ло одела комбинезон от российского бренда

12 января 2024 16:47
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Стильная измена — Джей Ло одела комбинезон от российского бренда
Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Певица Дженнифер Лопес снялась для обложки альбома в одежде от российского бренда. Вероятно, что производство находится в Москве. 

Звезда положила фото в instagram.

Читайте также:

Джей Ло одела комбинезон от российского бренда

Популярная певица Дженнифер Лопес недавно выпустила новый альбом "This is me... Now". На одну из его обложек она выбрала образ от российского бренда YANINA Couture.

Звезда надела сетчатый комбинез с изображением красных маков. Основательницы этого бренда живут в Монако, однако их производство вероятно находится в Москве.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by YANINA Couture (@yaninacouture)

Ранее Джей Ло "вышла замуж" в платье украинского бренда.

Также Джей Ло в купальнике, бриллиантах и шляпе сфотографировали на пляже.

США
Дженнифер Лопес
мода
песня
певица
Россия

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

10 января 2024
Новость с фото

04:17 Готовьтесь, это будет нелегко — найдите владельца собаки за 11 секунд

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

10 января 2024

05:58Что ждет мобилизованных в воинской части — рассказ военного

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме