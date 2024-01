Стильная измена — Джей Ло одела комбинезон от российского бренда

Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo/

Певица Дженнифер Лопес снялась для обложки альбома в одежде от российского бренда. Вероятно, что производство находится в Москве.

Звезда положила фото в instagram.

Джей Ло одела комбинезон от российского бренда

Популярная певица Дженнифер Лопес недавно выпустила новый альбом "This is me... Now". На одну из его обложек она выбрала образ от российского бренда YANINA Couture.

Звезда надела сетчатый комбинез с изображением красных маков. Основательницы этого бренда живут в Монако, однако их производство вероятно находится в Москве.

