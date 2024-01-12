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Стильна зрада — Джей Ло вдягла комбінезон від російського бренду

12 січня 2024 16:47
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Стильна зрада — Джей Ло вдягла комбінезон від російського бренду
Джей Ло. Фото: instagram.com/jlo/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Співачка Дженніфер Лопес знялась для обкладинку альбому в одязі від російського бренду. Ймовірно виробництво цих речей знаходиться у Москві.

Зірка виклала фото в instagram.

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Джей Ло вдягла комбінезон від російського бренду

Популярна співачка Дженніфер Лопес нещодавно випустила новий альбом "This is me... Now". На одну з його обкладинок вона вибрала образ від російськогов бренду YANINA Couture.

Зірка вдягла сітчастий комбінезом із зображенням червоних маків. Засновниці цього бренду зараз живуть у Монако, проте їхне виробництво ймовірно знаходиться в Москві.

Раніше Джей Ло "вийшла заміж" у сукні українського бренду.

Також Джей Ло у купальнику, діамантах і капелюсі сфотографували на пляжі.

США
Дженіфер Лопес
мода
пісня
співачка
Росія

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