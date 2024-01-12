Стильна зрада — Джей Ло вдягла комбінезон від російського бренду
Співачка Дженніфер Лопес знялась для обкладинку альбому в одязі від російського бренду. Ймовірно виробництво цих речей знаходиться у Москві.
Зірка виклала фото в instagram.
Джей Ло вдягла комбінезон від російського бренду
Популярна співачка Дженніфер Лопес нещодавно випустила новий альбом "This is me... Now". На одну з його обкладинок вона вибрала образ від російськогов бренду YANINA Couture.
Зірка вдягла сітчастий комбінезом із зображенням червоних маків. Засновниці цього бренду зараз живуть у Монако, проте їхне виробництво ймовірно знаходиться в Москві.
Раніше Джей Ло "вийшла заміж" у сукні українського бренду.
Також Джей Ло у купальнику, діамантах і капелюсі сфотографували на пляжі.
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