Співачка Дженніфер Лопес знялась для обкладинку альбому в одязі від російського бренду. Ймовірно виробництво цих речей знаходиться у Москві.

Зірка виклала фото в instagram.

Популярна співачка Дженніфер Лопес нещодавно випустила новий альбом "This is me... Now". На одну з його обкладинок вона вибрала образ від російськогов бренду YANINA Couture.

Зірка вдягла сітчастий комбінезом із зображенням червоних маків. Засновниці цього бренду зараз живуть у Монако, проте їхне виробництво ймовірно знаходиться в Москві.

