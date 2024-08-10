Стивен Фрай признался, что его тошнило от Оземпика

Британский актер, писатель Стивен Фрай. Фото: Instagram/paulfeig

В отличие от многих знаменитостей, британский актер, писатель и телеведущий Стивен Фрай не скрывает, что принимал популярный препарат для диабетиков. Впрочем, часто его применяют для похудения. У Стивена Фрая были побочные эффекты.

Об этом сообщает Evening Standart.

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Стивен Фрай про "Оземпик"

По словам 66-летнего титулованного актера, его тошнило до пяти раз в день во время приема препарата "Оземпик" (Ozempic). Принимал его Стивен не для того, чтобы лечить сахарный диабет, а для похудения.

"Приблизительно первую неделю я думал: "Это впечатляет". Я не только не хочу есть, я не хочу даже алкоголя. Это будет блестяще", — признался Фрай.

Однако вскоре отношение к препарату изменилось, когда он начал болеть все чаще, а проблемы с желудком не шли. В конце концов, Стивен прекратил его принимать ради своего здоровья.

"Меня начало тошнить, и я начал болеть. Я подумал, что не могу этого сделать. Вот и все", — подытожил актер.

Отметим, за последнее время в Голливуде многие знаменитости сбросили вес. Среди них, в частности, телеведущая Опра Уинфри, актриса Ребел Уилсон и певица Кристина Агилера. Впрочем, употребление "Оземпика", у которого есть немало побочных эффектов, они отрицают.

ВНИМАНИЕ!!! Перед употреблением препаратов проконсультируйтесь с врачом. Не занимайтесь самолечением!

Напомним, ранее мы писали, что британская телеведущая и звезда сериала "Логово драконов" Сара Дэвис поделилась секретами своего похудения. Также мы рассказывали, как шоувумен Маше Ефросининой удается поддерживать тело в тонусе.