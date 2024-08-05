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Британська телеведуча поділилася порадами, завдяки яким їй вдалося схуднути на три розміри

5 серпня 2024 19:07
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор
Ведуча Сара Девіс розповіла про свою дієту
Британська телеведуча Сара Девіс. Фото: instagram.com/saradaviescc/
Анна Куделюк - редактор
Анна Куделюк
редактор

Британська телеведуча та зірка серіалу "Лігво драконів" Сара Девіс поділилася секретами свого схуднення. Вона відмовилась від деяких продуктів та алкоголю.

Про це пише Today.

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Ведуча Сара Девіс про схуднення

Сара, яка перейшла з 50-го на 46-й розмір, розповіла, що пережила "тригерний момент" під час зйомок бізнес-шоу BBC минулого року. Обираючи образ, вона засмутилася через те, що носить 50-й розмір одягу і все життя намагається сховати недоліки фігури під корегуючою білизною.

Ведуча відмовилась від солодкого та продуктів, які містять багато вуглеводів і перестала вживати алкоголь. Після таких обмежень Сара стала себе набагато краще почувати.

"Мені довелося поміряти весь свій одяг, і я була пригнічена. Це був найбільший розмір, який я коли-небудь носила, і це мене дуже засмутило. Я перестала їсти шоколад і тістечка, а також скоротила споживання вуглеводів і їла більше овочів, ніж фруктів", — поділилася вона.

Сара також включила у свій раціон комбучу —  ферментований напій з чайного гриба.

Сара Девіс про свою дієту
Ведуча Сара Девіс до схуднення. Фото: instagram.com/saradaviescc/
Сара Девіс схудла на 3 розміри
Ведуча Сара Девіс після схуднення. Фото: instagram.com/saradaviescc/

Ведуча зізналася, що нині насолоджується своєю новою фігурою, а її дієта тепер була більше спрямована на те, щоб почуватися здоровою, ніж для того, щоб бути худою.

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Великобританія дієта телебачення закордонні зірки схуднення фігура

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