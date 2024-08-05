Ведуча Сара Девіс розповіла про свою дієту

Британська телеведуча Сара Девіс. Фото: instagram.com/saradaviescc/

Британська телеведуча та зірка серіалу "Лігво драконів" Сара Девіс поділилася секретами свого схуднення. Вона відмовилась від деяких продуктів та алкоголю.

Про це пише Today.

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Ведуча Сара Девіс про схуднення

Сара, яка перейшла з 50-го на 46-й розмір, розповіла, що пережила "тригерний момент" під час зйомок бізнес-шоу BBC минулого року. Обираючи образ, вона засмутилася через те, що носить 50-й розмір одягу і все життя намагається сховати недоліки фігури під корегуючою білизною.

Ведуча відмовилась від солодкого та продуктів, які містять багато вуглеводів і перестала вживати алкоголь. Після таких обмежень Сара стала себе набагато краще почувати.

"Мені довелося поміряти весь свій одяг, і я була пригнічена. Це був найбільший розмір, який я коли-небудь носила, і це мене дуже засмутило. Я перестала їсти шоколад і тістечка, а також скоротила споживання вуглеводів і їла більше овочів, ніж фруктів", — поділилася вона.

Сара також включила у свій раціон комбучу — ферментований напій з чайного гриба.

Ведуча Сара Девіс до схуднення. Фото: instagram.com/saradaviescc/

Ведуча Сара Девіс після схуднення. Фото: instagram.com/saradaviescc/

Ведуча зізналася, що нині насолоджується своєю новою фігурою, а її дієта тепер була більше спрямована на те, щоб почуватися здоровою, ніж для того, щоб бути худою.

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