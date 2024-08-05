Ведуча Сара Девіс розповіла про свою дієту

Британська телеведуча поділилася порадами, завдяки яким їй вдалося схуднути на три розміри
Британська телеведуча та зірка серіалу "Лігво драконів" Сара Девіс поділилася секретами свого схуднення. Вона відмовилась від деяких продуктів та алкоголю.
Про це пише Today.
Ведуча Сара Девіс про схуднення
Сара, яка перейшла з 50-го на 46-й розмір, розповіла, що пережила "тригерний момент" під час зйомок бізнес-шоу BBC минулого року. Обираючи образ, вона засмутилася через те, що носить 50-й розмір одягу і все життя намагається сховати недоліки фігури під корегуючою білизною.
Ведуча відмовилась від солодкого та продуктів, які містять багато вуглеводів і перестала вживати алкоголь. Після таких обмежень Сара стала себе набагато краще почувати.
"Мені довелося поміряти весь свій одяг, і я була пригнічена. Це був найбільший розмір, який я коли-небудь носила, і це мене дуже засмутило. Я перестала їсти шоколад і тістечка, а також скоротила споживання вуглеводів і їла більше овочів, ніж фруктів", — поділилася вона.
Сара також включила у свій раціон комбучу — ферментований напій з чайного гриба.
Ведуча зізналася, що нині насолоджується своєю новою фігурою, а її дієта тепер була більше спрямована на те, щоб почуватися здоровою, ніж для того, щоб бути худою.
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