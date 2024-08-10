Стівен Фрай зізнався, що його нудила від Оземпіка

Британський актор, письменник Стівен Фрай. Фото: Instagram/paulfeig

На відміну від багатьох знаменитостей, британський актор, письменник і телеведучий Стівен Фрай не приховує, що приймав популярний препарат для діабетиків. Втім, часто його застосовують для схуднення. У Стівена Фрая були побічні ефекти.

Про це повідомляє Evening Standart.

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Стівен Фрай про "Оземпік"

За словами 66-річного титулованого актора, його нудило до п'яти разів на день під час прийому препарату "Оземпік" (Ozempic). Приймав його Стівен не для того, аби лікувати цукровий діабет, а для схуднення.

"Приблизно перший тиждень я думав: "Це вражає". Я не тільки не хочу їсти, я не хочу жодного алкоголю. Це буде блискуче", — зізнався Фрай.

Однак незабаром ставлення до препарату змінилося, коли він почав хворіти все частіше, а проблеми зі шлунком не йшли. Зрештою Стівен припинив його приймати заради свого здоров’я.

"Мене почало нудити, і я почав хворіти. Я подумав, що не можу цього зробити. Ось і все", — підсумував актор.

Зазначимо, за останній час в Голлівуді чимало знаменитостей скинули вагу. Серед них, зокрема, телеведуча Опра Вінфрі, акторка Ребел Вілсон та співачка Крістіна Агілера. Втім вживання "Оземпіка", в якого є чимало побічних ефектів, вони заперечують.

УВАГА!!! Перед вживанням будь-яких препаратів проконсультуйтесь з лікарем. Не займайтесь самолікуванням!

Нагадаємо, раніше ми писали, що британська телеведуча та зірка серіалу "Лігво драконів" Сара Девіс поділилася секретами свого схуднення. Також ми розповідали, як шоувумен Маші Єфросиніній вдається підтримувати тіло в тонусі.