Сто лет со дня рождения Сергея Параджанова — лучшие фильмы

Серьги Параджанов. Фото: Украинский институт национальной памяти

Сегодня, 9 января, исполнилось ровно 100 лет со дня рождения великого режиссера Сергея Параджанова. Он не поддавался советской цензуре и творил то кино, которое ему указывало сердце настоящего поэта.

Новини.LIVE собрал интересные работы режиссера ко дню его рождения.

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"Тени забытых предков"

Вечная классика, которую хочется просматривать снова и снова. Этот фильм сняли по мотивам повести Михаила Коцюбинского "Тени забытых предков" и он стал успешным дебютом для актера Ивана Миколайчука.

Режиссер снял кино об истории любви двух юных сердец. Для рассказа он выбрал сердце Гуцульщины — село Криворивню, в которой и прошли съемки. Перед созданием фильма Параджанов углубленно изучил гуцульские обычаи и культуру.

Хата Гражда, в которой происходили события истории, до сих пор существует. Она стала музеем после визита Параджанова. В то время как гуцулы очень полюбили художника, советские власти не приняли фильм.

В 1963 году ее запретили, однако сейчас картина лидирует в списке "100 лучших фильмов в истории украинского кино" от Национального центра Александра Довженко.

Фильм "Тени забытых предков". Фото: стоп-кадр видео

"Цвет граната"

Сергей Параджанов любил экспериментировать с цветами и символами. Одной из самых ярких его картин стала "Цвет граната".

Режиссер рассказал об армянском поэте, который являлся мастером любовной лирики, Саят-Нова. Различные этапы его жизни художник показал в иносказательных эпизодах. В фильме преобладает красный цвет — символ жизни и страдания.

Фильм "Цвет граната". Фото: стоп-кадр видео

"Украинская рапсодия"

Это история о раненом украинце Антоне, который попадает в плен и вынужден скрываться то от одних военных, то от других. Девушка молодого человека теряет надежду на его возвращение, однако они внезапно встречаются на вокзале.

В фильме снялись известные актеры Наталья Ужвий и Юрий Гуляев. Сам Параджанов критически относился к этой своей работе. Он считал, что мог бы больше поработать над созданием драматургической линии главной героини, а также доработать светотень.

Фильм интересен тем, что рассказывает историю украинцев, которая близка нашему сердцу.

Фильм "Украинская рапсодия". Фото: стоп-кадр

"Легенда о Сурамской крепости"

Важно знать, что режиссер создал этот фильм после заключения "за гомосексуальность, спекуляцию и украинский национализм". Режиссер посвятил фильм грузинским воинам всех времен, отдавших жизнь за Родину.

В основу сюжета легла древняя легенда о юноше, замурованном в стену крепости. Он отвлек таким образом врагов и всему народу удалось спастись.

Фильм "Легенда о Сурамской крепости". Фото: стоп-кадр

"Ашик-Кериб"

Это был последний фильм Сергея Параджанова. Он уставший от заключенных, больной и состарившийся создает картину, которую посвящает другу Андрею Тарковскому. Он скончался в Париже и режиссер не смог попрощаться с близким ему товаришем.

"Ашик-Кериб" — невероятная яркая картина, но очень трагическая. Она как прощание художника с земной жизнью. Бедняк Ашик-Кериб играет на саге на свадьбах и других праздниках. Он полюбил дочь богача Магуль-Мегери и отправляется в путешествие на 7 лет, чтобы стать богатым или умереть.

После выхода фильма режиссер проживет еще один год, а затем сгорит от рака легких.

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