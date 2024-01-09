Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Сто лет со дня рождения Сергея Параджанова — лучшие фильмы arrow

Сто лет со дня рождения Сергея Параджанова — лучшие фильмы

9 января 2024 16:31
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Сто лет со дня рождения Сергея Параджанова — лучшие фильмы
Серьги Параджанов. Фото: Украинский институт национальной памяти
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Сегодня, 9 января, исполнилось ровно 100 лет со дня рождения великого режиссера Сергея Параджанова. Он не поддавался  советской цензуре и творил то кино, которое ему указывало сердце настоящего поэта.

Новини.LIVE собрал интересные работы режиссера ко дню его рождения.

Читайте также:

"Тени забытых предков"

Вечная классика, которую хочется просматривать снова и снова. Этот фильм сняли по мотивам повести Михаила Коцюбинского "Тени забытых предков" и он стал успешным дебютом для актера Ивана Миколайчука.

Режиссер снял кино об истории любви двух юных сердец. Для рассказа он выбрал сердце Гуцульщины — село Криворивню, в которой и прошли съемки. Перед созданием фильма Параджанов углубленно изучил гуцульские обычаи и культуру.

Хата Гражда, в которой происходили события истории, до сих пор существует. Она стала музеем после визита Параджанова. В то время как гуцулы очень полюбили художника, советские власти не приняли фильм.

В 1963 году ее запретили, однако сейчас картина лидирует в списке "100 лучших фильмов в истории украинского кино" от Национального центра Александра Довженко.

Фильм "Тени забытых предков"
Фильм "Тени забытых предков". Фото: стоп-кадр видео

"Цвет граната"

Сергей Параджанов любил экспериментировать с цветами и символами. Одной из самых ярких его картин стала "Цвет граната".

Режиссер рассказал об армянском поэте, который являлся мастером любовной лирики, Саят-Нова. Различные этапы его жизни художник показал в иносказательных эпизодах. В фильме преобладает красный цвет — символ жизни и страдания.

Фильм "Цвет граната"
Фильм "Цвет граната". Фото: стоп-кадр видео

"Украинская рапсодия"

Это история о раненом украинце Антоне, который попадает в плен и вынужден скрываться то от одних военных, то от других. Девушка молодого человека теряет надежду на его возвращение, однако они внезапно встречаются на вокзале.

В фильме снялись известные актеры Наталья Ужвий и Юрий Гуляев. Сам Параджанов критически относился к этой своей работе. Он считал, что мог бы больше поработать над созданием драматургической линии главной героини, а также доработать светотень.

Фильм интересен тем, что рассказывает историю украинцев, которая близка нашему сердцу.

Фильм "Украинская рапсодия"
Фильм "Украинская рапсодия". Фото: стоп-кадр

"Легенда о Сурамской крепости"

Важно знать, что режиссер создал этот фильм после заключения "за гомосексуальность, спекуляцию и украинский национализм". Режиссер посвятил фильм грузинским воинам всех времен, отдавших жизнь за Родину.

В основу сюжета легла древняя легенда о юноше, замурованном в стену крепости. Он отвлек таким образом врагов и всему народу удалось спастись.

Фильм "Легенда о Сурамской крепости"
Фильм "Легенда о Сурамской крепости". Фото: стоп-кадр

"Ашик-Кериб"

Это был последний фильм Сергея Параджанова. Он уставший от заключенных, больной и состарившийся создает картину, которую посвящает другу Андрею Тарковскому. Он скончался в Париже и режиссер не смог попрощаться с близким ему товаришем.

"Ашик-Кериб" — невероятная яркая картина, но очень трагическая. Она как прощание художника с земной жизнью. Бедняк Ашик-Кериб играет на саге на свадьбах и других праздниках. Он полюбил дочь богача Магуль-Мегери и отправляется в путешествие на 7 лет, чтобы стать богатым или умереть.

После выхода фильма режиссер проживет еще один год, а затем сгорит от рака легких.

Фильм "Ашик-Кериб"
Caption

Ранее мы рассказывали, какие украинские фильмы стали самыми популярными в 2023 году.

Стало известно, почему все говорят о жутком фильме "Солтберн".

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

2 января 2024

22:43 В Украине хотят мобилизовать еще две категории лиц из-за их специальности

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

7 января 2024
Новость с видео

06:36В ВМС рассказали, может ли Россия высадить десант в Одессе и Николаеве

8 января 2024

04:08 Притула объяснил, как исправить ключевую проблему мобилизации в Украине

4 января 2024

09:39 На границе с Польшей задержали директора Львовской мебельной фабрики — что произошло

28 декабря 2023

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

7 января 2024
Новость с фото

14:45 Народный синоптик Диденко назвала регионы, которые завтра накроют лютые морозы

Актуальное по теме