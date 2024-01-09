Сто лет со дня рождения Сергея Параджанова — лучшие фильмы
Сегодня, 9 января, исполнилось ровно 100 лет со дня рождения великого режиссера Сергея Параджанова. Он не поддавался советской цензуре и творил то кино, которое ему указывало сердце настоящего поэта.
Новини.LIVE собрал интересные работы режиссера ко дню его рождения.
"Тени забытых предков"
Вечная классика, которую хочется просматривать снова и снова. Этот фильм сняли по мотивам повести Михаила Коцюбинского "Тени забытых предков" и он стал успешным дебютом для актера Ивана Миколайчука.
Режиссер снял кино об истории любви двух юных сердец. Для рассказа он выбрал сердце Гуцульщины — село Криворивню, в которой и прошли съемки. Перед созданием фильма Параджанов углубленно изучил гуцульские обычаи и культуру.
Хата Гражда, в которой происходили события истории, до сих пор существует. Она стала музеем после визита Параджанова. В то время как гуцулы очень полюбили художника, советские власти не приняли фильм.
В 1963 году ее запретили, однако сейчас картина лидирует в списке "100 лучших фильмов в истории украинского кино" от Национального центра Александра Довженко.
"Цвет граната"
Сергей Параджанов любил экспериментировать с цветами и символами. Одной из самых ярких его картин стала "Цвет граната".
Режиссер рассказал об армянском поэте, который являлся мастером любовной лирики, Саят-Нова. Различные этапы его жизни художник показал в иносказательных эпизодах. В фильме преобладает красный цвет — символ жизни и страдания.
"Украинская рапсодия"
Это история о раненом украинце Антоне, который попадает в плен и вынужден скрываться то от одних военных, то от других. Девушка молодого человека теряет надежду на его возвращение, однако они внезапно встречаются на вокзале.
В фильме снялись известные актеры Наталья Ужвий и Юрий Гуляев. Сам Параджанов критически относился к этой своей работе. Он считал, что мог бы больше поработать над созданием драматургической линии главной героини, а также доработать светотень.
Фильм интересен тем, что рассказывает историю украинцев, которая близка нашему сердцу.
"Легенда о Сурамской крепости"
Важно знать, что режиссер создал этот фильм после заключения "за гомосексуальность, спекуляцию и украинский национализм". Режиссер посвятил фильм грузинским воинам всех времен, отдавших жизнь за Родину.
В основу сюжета легла древняя легенда о юноше, замурованном в стену крепости. Он отвлек таким образом врагов и всему народу удалось спастись.
"Ашик-Кериб"
Это был последний фильм Сергея Параджанова. Он уставший от заключенных, больной и состарившийся создает картину, которую посвящает другу Андрею Тарковскому. Он скончался в Париже и режиссер не смог попрощаться с близким ему товаришем.
"Ашик-Кериб" — невероятная яркая картина, но очень трагическая. Она как прощание художника с земной жизнью. Бедняк Ашик-Кериб играет на саге на свадьбах и других праздниках. Он полюбил дочь богача Магуль-Мегери и отправляется в путешествие на 7 лет, чтобы стать богатым или умереть.
После выхода фильма режиссер проживет еще один год, а затем сгорит от рака легких.
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