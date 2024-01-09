Сто років з дня народження Сергія Параджанова — найкращі фільми

Сергі Параджанов. Фото: Український інститут національної пам'яті

Сьогодні, 9 січня, виповнилось рівно 100 років з дня народження великого режисера Сергія Параджанова. Він не піддався радянській цензурі і творив те кіно, яке йому вказувало серце справжнього поета.

Новини.LIVE зібрав цікаві роботи режисера до дня його народження.

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"Тіні забутих предків"

Вічна класика, яку хочеться переглядати знову і знову. Цей фільм зняли за мотивами повісті Михайла Коцюбинського "Тіні забутих предків" і сам він став успішним дебютом для актора Івана Миколайчука.

Режисер створив кіно про історію кохання двох молодят. Для розповіді він обрав серце Гуцульщини — село Криворівню, в якій і відбулись зйомки. Перед зніманням фільму Параджанов поглиблено досліджував гуцульські звичаї та культуру.

Хата Гражда, в якій відбувались події історії, досі існує. Вона стала музеєм після візиту Параджанова. У той час як гуцули дуже полюбили митця, радянська влада не прийняла фільм.

У 1963 році її заборонили, проте нині картина лідирує в списку "100 найкращих фільмів в історії українського кіно" від Національного центру Олександра Довженка.

Фільм "Тіні забутих предків". Фото: стоп-кадр відео

"Колір граната"

Сергій Параджанов любив ескпериментувати з кольорами та символами. Однією з найяскравіших його стрічок стала "Колір граната".

Режисер розповів про вірменського поета Саят-Нова, який був майстром любовної лірики. Різні етапи його життя митець показав в алегоричних епізодах. У фільмі переважає червоний колір — символ життя і страждання.

Фільм "Колір граната". Фото: стоп-кадр відео

"Українська рапсодія"

Це історія про пораненого українця Антона, який потрапляє у полон і вимушений переховуватись то від одних військових, то від інших. Дівчина парубка втрачає надію на його повернення, проте вони раптово зустрічаються на вокзалі.

У фільмі знялись відомі актори Наталя Ужвій і Юрій Гуляєв. Сам Параджанов критично ставився до цієї своєї роботи. Він вважав, що міг би більше попрацювати над створенням драматургічної лінії головної героїні, а також допрацювати світлотінь.

Фільм цікавий тим, що розповідає історію українців, яка близька нашому серцю.

Фільм "Українська рапсодія". Фото: стоп-кадр

"Легенда про Сурамську фортецю"

Важливо знати, що режисер створив цю стрічку після свого ув'язнення "за гомосексуальність, спекуляцію та український націоналізм". Режисер присвятив фільм грузинським воїнам усіх часів, які віддали життя за Батьківщину.

В основу сюжету лягла стародавня легенда про юнака, якого замурували в стіну фортеці. Він відволік таким чином ворогів, і всьому народу вдалось врятуватись.

Фільм "Легенда про Сурамську фортецю". Фото: стоп-кадр

"Ашик-Керіб"

Це був останній фільм Сергія Параджанова. Він втомлений від ув'язнень, хворий та постарілий створює стрічку, яку присвячує другові Андрію Тарковського. Він помер у Парижі, і режисер не зміг попрощатися.

"Ашик-Керіб" — неймовірна яскрава стрічка, проте дуже трагічна. Вона неначе прощання митця з земним життям. Бідняк Ашик-Керіб грає на сазі на весіллях та інших святах. Він покохав доньку багача Магуль-Мегері і вирушає у мандри на 7 років, щоб стати багатим або померти.

Після виходу фільму режисер проживе ще один рік, а потім згорить від раку легень.

Фільм "Ашик-Керіб". Фото: стоп-кадр

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