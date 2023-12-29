Які українські фільми стали найпопулярнішими в 2023 році

Фільм "Я працюю на цвинтарі". Фото: стоп-кадр фільму

У мережі опублікували рейтинг фільмів, які найчастіше вмикали глядачі. 15 стрічок були дуже популярні серед українських глядачів.

Рейтинг зробила онлайн-платформа українського кіно Takflix.

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Найпопулярніші ігрові фільми

Найчастіше українці переглядали трагікомедію "Я працюю на цвинтарі" Олексія Тараненка. Друге місце зайняла стрічка "Люксембург, Люксембург" Антоніо Лукіча, третє — "Мої думки тихі" цього ж режисера.

Найпопулярніші документальні фільми

Документалка "Співає Івано-Франківськтеплокомуненерго" Надії Парфан зібрала найбільше переглядів, після неї в рейтингу зайняв місце фільм "Вусатий фанк" Олександра Ковша, менш популярним був "Байконур. Вторгнення" Ангела Ангелова.

Найпопулярніші класичні українські фільми

Перше місце почесно зайняла стрічка-класика "Тіні забутих предків" Сергія Параджанова, друге — "Чи вмієте ви жити?" Олександра Муратова, а третє — "Пропала грамота" Бориса Івченка.

Найпопулярніші короткометражні фільми

Найбільше разів українці переглянули "Капітан Бровари" Едуарда Нечмоглода, трохи менше "ГКЧП" Аркадія Непиталюка і ще менше "Вхід через балкон" Романа Блажана.

Найпопулярніші безкоштовні українські фільми

Перше місце за переглядами зайняла стрічка "Я не хотіла робити фільм про війну" Надії Парфан, друге — "Кохання" Микити Лиськова, а третє — "Кров`янка" Аркадія Непиталюка.

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