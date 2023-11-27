Стопами Тринчер — Полякова показалась в купальнике на пляже Занзибара

Оля Полякова на Занзибаре. Скриншот со сторис instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова вместе со старшей дочерью Машей неожиданно отправились в путешествие на Занзибар, откуда только что вернулась певица Аня Тринчер. Певица рассказала о спонтанном решении уехать на отдых и показала фигуру, которой сейчас не удовлетворена, в купальнике.

Фото и видео поделилась в Instagram.

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Спонтанное путешествие

Оля Полякова на днях удивила подписчиков, оказавшись на другой части света вместе с 18-летней дочерью Машей. Певица рассказала, что решение улететь в Африку было неожиданным для нее самой.

Оля Полякова на Занзибаре. Скриншот со сторис instagram.com/polyakovamusic

"Это было очень спонтанно. Я решила ехать на Занзибар в один день. Просто звезды так сложились, что я выступала в Хмельницком, а из Хмельницкого в Кишинев 6 часов езды. И как раз через 6 часов был самолет на Занзибар. Вот так мы сюда и попали", — рассказала Полякова в сторис, где показалась вместе со своей дочерью.

Оля Полякова с дочерью Машей. Скриншот со сторис instagram.com/polyakovamusic

Она также пожаловалась, что попала на остров в сезон дождей, однако из-за этого не расстраивается.

"Здесь сезон дождей. Нам об этом, правда, никто не сказал, но мы все равно приехади. Дождь бывает, но не на весь день", — поделилась звезда.

Пляж и антураж отеля похожи на те, где накануне отдыхала певица Аня Тринчер, поэтому может именно она и посоветовала коллеге полететь на Занзи.

Несмотря на дожди, уже в первый день звезда отправилась на пляж и похвасталась фигурой в купальнике на фоне райских пейзажей. Недавно Оля Полякова рассказывала, что поправилась на 8 килограммов, ведь бросила пить и курить, но начала больше есть.

Оля Полякова на Занзибаре. Скриншот со сторис instagram.com/polyakovamusic

Оля Полякова на Занзибаре. Скриншот со сторис instagram.com/polyakovamusic

Судя по количеству фото и видео в купальнике, звезда и так довольна своей фигурой.

Оля Полякова на Занзибаре. Скриншот со сторис instagram.com/polyakovamusic

Напомним, Оля Полякова, набравшая 8 килограммов, показалась в бикини.

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