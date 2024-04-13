Стрельба в доме известной блоггерки - что произошло

Алина Шаманская. Фото: instagram.com/shamankaa/

В дом блогера Алины Шаманской ворвались злоумышленники. Позже в помещение прозвучали выстрелы.

Об этом стало известно из Instagram звезды.

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По словам блогера, в ее двухэтажный дом ворвались бандиты. Женщина живет на первом этаже, а со второго съехали раньше соседи. Когда она вышла на улицу, другой сосед ей сказал, что злоумышленники на втором этаже, и Алине надо спрятаться.

Алина Шаманская чуть не стала жертвой бандитов. Фото: instagram.com/shamankaa/

"С сыном в гардеробе в час ночи, над домом летают вертолеты. Полиция приходила в квартиру, просветила окно и пошла дальше. Я позвонила другу, который пытается связаться с полицией. Друг советует закрыть окна, спрятаться в гардеробной, чтобы в случае перестрелки не попали в нас", — говорит блогер.

Алина подперла двери стульями, но говорит, что в доме очень слабые замки, которые выбить не требуют много усилий.

Алина Шаманская чуть не стала жертвой бандитов. Фото: instagram.com/shamankaa/

"Бандиты именно над нами! Над квартирой нашей выше... я слышу как скрипит пол от шагов...но никто не разговаривает", — говорит Шаманская.

Алина Шаманская чуть не стала жертвой бандитов. Фото: instagram.com/shamankaa/

Позже блогер рассказала, что вышла из гардеробной. Друг дозвонился в полицию.

Один из бандитов уже задержан полицией, другой еще в засаде в соседнем отделении комплекса в одной из квартир. Бандит окружен полицией и его просили сдаться и выйти добровольно.

Алина Шаманская чуть не стала жертвой бандитов. Фото: instagram.com/shamankaa/

Алина Шаманская чуть не стала жертвой бандитов. Фото: instagram.com/shamankaa/

"Сейчас все затихло! Я отхожу понемногу. Нам сказали ложиться спать и просто не выходить на улицу. Но завтра нужно узнать закон об оружии у гражданских в Калифорнии. Потому как я смогла бы защитить сына, если бы преступники забежали к нам и он бы начал кричать…", — написала блогер и поблагодарила подписчиков за поддержку.

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