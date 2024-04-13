Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Стрельба в доме известного блогера — что произошло arrow

Стрельба в доме известного блогера — что произошло

13 апреля 2024 12:59
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Стрельба в доме известной блоггерки - что произошло
Алина Шаманская. Фото: instagram.com/shamankaa/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

В дом блогера Алины Шаманской ворвались злоумышленники. Позже в помещение прозвучали выстрелы.

Об этом стало известно из Instagram звезды.

Читайте также:

Алина Шаманская пряталась с сыном в гардеробной

По словам блогера, в ее двухэтажный дом ворвались бандиты. Женщина живет на первом этаже, а со второго съехали раньше соседи. Когда она вышла на улицу, другой сосед ей сказал, что злоумышленники на втором этаже, и Алине надо спрятаться.

 

Алина Шаманская чуть не стала жертвой бандитов. Фото: instagram.com/shamankaa/
Алина Шаманская чуть не стала жертвой бандитов. Фото: instagram.com/shamankaa/

"С сыном в гардеробе в час ночи, над домом летают вертолеты. Полиция приходила в квартиру, просветила окно и пошла дальше. Я позвонила другу, который пытается связаться с полицией. Друг советует закрыть окна, спрятаться в гардеробной, чтобы в случае перестрелки не попали в нас", — говорит блогер.

Алина подперла двери стульями, но говорит, что в доме очень слабые замки, которые выбить не требуют много усилий.

 

Алина Шаманская чуть не стала жертвой бандитов. Фото: instagram.com/shamankaa/
Алина Шаманская чуть не стала жертвой бандитов. Фото: instagram.com/shamankaa/

"Бандиты именно над нами! Над квартирой нашей выше... я слышу как скрипит пол от шагов...но никто не разговаривает", — говорит Шаманская.

 

Алина Шаманская чуть не стала жертвой бандитов. Фото: instagram.com/shamankaa/
Алина Шаманская чуть не стала жертвой бандитов. Фото: instagram.com/shamankaa/

Позже блогер рассказала, что вышла из гардеробной. Друг дозвонился в полицию.

Один из бандитов уже задержан полицией, другой еще в засаде в соседнем отделении комплекса в одной из квартир. Бандит окружен полицией и его просили сдаться и выйти добровольно.

 

Алина Шаманская чуть не стала жертвой бандитов. Фото: instagram.com/shamankaa/
Алина Шаманская чуть не стала жертвой бандитов. Фото: instagram.com/shamankaa/

 

Алина Шаманская чуть не стала жертвой бандитов. Фото: instagram.com/shamankaa/
Алина Шаманская чуть не стала жертвой бандитов. Фото: instagram.com/shamankaa/

"Сейчас все затихло! Я отхожу понемногу. Нам сказали ложиться спать и просто не выходить на улицу. Но завтра нужно узнать закон об оружии у гражданских в Калифорнии. Потому как я смогла бы защитить сына, если бы преступники забежали к нам и он бы начал кричать…", — написала блогер и поблагодарила подписчиков за поддержку.

Напомним, Соня Морозюк прокомментировала расследование ДБР в отношении квартир. А раньше Евгения Эмеральд рассказала, как возле ее дома упал обломок ракеты.

США
блогеры
украинские звезды
Алина Шаманская

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

07:19 Экс-командир "Азова" прокомментировал бронирование от мобилизации для работников цирка

Новость с видео

22:53 У украинцев требуют документы на улице — какие есть шесть законных оснований

12 апреля 2024

06:44 Кто получит право на отсрочку по новому закону о мобилизации — полный перечень

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку

1 апреля 2024

07:21 Выезд женщин за границу — когда им могут отказать в пересечении границы

12 апреля 2024

07:19 Экс-командир полка Азов Жорин отреагировал на новый закон о мобилизации

11 апреля 2024
обновлено:

06:02Обстрел Львовской области — раздаются мощные взрывы

2 апреля 2024
Новость с видео

19:24 Можно ли сажать орех возле дома — этот ответ должен знать каждый