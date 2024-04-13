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Стрілянина в будинку відомої блогерки — що сталося

13 квітня 2024 12:59
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Стрілянина в будинку відомої блогерки — що сталося
Аліна Шаманська. Фото: instagram.com/shamankaa/
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

До будинку блогерки Аліни Шаманської увірвалися зловмисники. Пізніше у приміщенні почули постріли.

Про це стало відомо з Instagram зірки.

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За словами блогерки, до її двоповерхового будинку увірвалися бандити. Жінка живе на першому поверсі, а з другого з'їхали раніше сусіди. Коли вона вийшла на вулицю, то інший сусід їй сказав, що зловмисники на другому поверсі, і Аліні треба сховатися.

 

Аліна Шаманська ледь не стала жервтою бандитів. Фото: instagram.com/shamankaa/
Аліна Шаманська ледь не стала жервтою бандитів. Фото: instagram.com/shamankaa/

"З сином у гардеробі о першій ночі, над будинком літають вертольоти. Поліція приходила до квартири, просвітила вікно і пішла далі. Я подзвонила другові, який намагається зв'язатися з поліцією. Друг поради в зачинити вікна, сховатися у гардеробній, щоб у випадку перестрілки не влучили у нас", — говорить блогерка.

Аліна поставила під усі двері стільці, але говорить, що у будинку дуже слабкі замки, які вибити не потребує багато зусиль.

 

Аліна Шаманська ледь не стала жервтою бандитів. Фото: instagram.com/shamankaa/
Аліна Шаманська ледь не стала жервтою бандитів. Фото: instagram.com/shamankaa/

"Бандити саме над нами! Над квартирою нашою вище…я чую як скрипить підлога від кроків…але ніхто не говорить", — говорить Шаманська.

 

Аліна Шаманська ледь не стала жервтою бандитів. Фото: instagram.com/shamankaa/
Аліна Шаманська ледь не стала жервтою бандитів. Фото: instagram.com/shamankaa/

Пізніше блогерка розповіла, що вийшла з гардеробної. Друг додзвонився у поліцію.

Одного з бандитів вже затримано поліцією, інший ще в засаді у сусідньому відділені комплексу у одній з квартир. Бандит оточений поліцією і його просили здатися і вийти добровільно.

 

Аліна Шаманська ледь не стала жервтою бандитів. Фото: instagram.com/shamankaa/
Аліна Шаманська ледь не стала жервтою бандитів. Фото: instagram.com/shamankaa/

 

Аліна Шаманська ледь не стала жервтою бандитів. Фото: instagram.com/shamankaa/
Аліна Шаманська ледь не стала жервтою бандитів. Фото: instagram.com/shamankaa/

"Зараз все затихло! Я відходжу по-трошки. Нам сказали лягати спати і просто не виходити на вулицю. Але завтра треба дізнатися закон про зброю у цивільних в Каліфорнії. Бо як я змогла б захистити сина, якби злочинці забігли б до нас і він би почав кричати…", — написала блогерка і подякувала підписникам за підтримку.

Нагадаємо, Соня Морозюк прокоментувала розслідування ДБР щодо крватир. А раніше Євгенія Емеральд розповіла, як біля її будинку впав уламок ракети.

США
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українські зірки
Аліна Шаманська

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