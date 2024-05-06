"Птичка" травмировалась в ДТП - фото

Защитница Екатерина Полищук. Фото: рptashka_from_azovstal/Instagram

Известная защитница Мариуполя Екатерина Полищук, более известная, как "Пташка", едва не погибла в ДТП. Девушку спасли подушки и ремень безопасности в автомобиле.

Об этом она сообщила на своей странице в Facebook.

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"Пташка" попала в аварию

Украинская защитница попала в ужасную аварию. По ее словам, из-за невнимательного водителя она забила руки и ребра, получила сотрясение мозга и попрощалась со своим автомобилем. От серьезных травм ее спасли подушка и ремень безопасности.

Защитница Екатерина Полищук. Фото: рptashka_from_azovstal/Instagram

"5 минут — полет нормальный. Забита рука и ребра, разбиты колени и сотрясение немножко после контузии. И минус полмашины. Такое бывает, когда кто-то невнимателен на дороге. И, на удивление, это не я. Меня снесли с дороги, потому что решили повернуть налево, не убедившись, что я не еду навстречу. Впереди него было еще одно авто вплотную, поэтому его я тоже увидеть не могла. Что ж, машины у меня теперь нет, меня спасли подушки, но я не расстроена", — рассказала она.

"Пташка" не устраивала истерики и спокойно оформила все документы, необходимые для компенсации страховой компании. Полищук не обращалась за медицинской помощью и сама обработала раны.

"Пташка" трамвировалась в ДТП. Фото: скриншот Facebook

"Пташка" трамвировалась в ДТП. Фото: скриншот Facebook

"Ни с кем не ссорилась, водитель попался адекватный, хотя, когда я уже поехала, кто-то из его друзей рассказывал всем, что "его Пташка снесла с дороги". Поэтому я спокойно проверила всех на травмы, себя перемотала уже дома, всех успокоила, мило пообщалась с чрезвычайно приятными полицейскими, написала объяснения и заявление (у меня все было прекрасно с документами, и я была пострадавшей стороной в ДТП) и поехала работать дальше. Потому что работа сама не сделается, а неадекватов на дороге и без меня хватает", — объяснила Полищук.

Напомним, ранее мы писали, что певица Анастасия Приходько попала в аварию под Черкассами. Также звезда шоу "Холостяк" чуть не погибла в ДТП.