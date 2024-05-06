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Струс мозку і вщент понівечене авто — Пташка з Азовсталі потрапила в жахливу ДТП

6 травня 2024 20:08
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
"Пташка" травмувалася у ДТП — фото
Захисниця Катерина Поліщук. Фото: рptashka_from_azovstal/Instagram
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Відома захисниця Маріуполя Катерина Поліщук, більше відома, як "Пташка", ледь не загинула в ДТП. Дівчину врятували подушки та ремінь безпеки в автомобілі.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

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"Пташка" потрапила в аварію

Українська захисниця потрапила у жахливу аварію. За її словами, через вину іншого неуважного водія вона забила руки та ребра, отримала струс мозку і попрощалася зі своєю автівкою. Від більш серйозних травм її втягували подушка та ремінь безпеки. 

Катерина Поліщук пошкодила авто
Захисниця Катерина Поліщук. Фото: рptashka_from_azovstal/Instagram

"5 хвилин — політ нормальний. Забита рука і ребра, розбиті коліна і струс трошки після контузії. І мінус пів машини. Таке буває, коли хтось неуважний на дорозі. І на диво, то не я. Мене знесли з дороги, бо вирішили повернути наліво, не переконавшись, що я не їду назустріч. Попереду нього було ще одне авто впритул, тому його я теж побачити не могла. Що ж, машини в мене тепер нема, мене врятували подушки, але я не засмучена", — розповіла вона.

"Пташка" не влаштовувала істерики і спокійно оформила усі документи, які необхідні для компенсації страхової компанії. Поліщук не зверталася за медичною допомогою та сама обробила рани.

Пташка потрапила в аварію
"Пташка" трамвувалася у ДТП. Фото: скриншот Facebook
Пташка травмувалася в ДТП
"Пташка" трамвувалася у ДТП. Фото: скриншот Facebook

"Ні з ким не сварилась, водій попався адекватний, хоч коли я вже поїхала хтось з його друзів розказував всім, що "його Пташка знесла з дороги". Тому я спокійно перевірила всіх на травми, себе перемотала вже вдома, всіх заспокоїла, мило поспілкувалась з надзвичайно приємними поліцейськими, написала пояснення і заяву(в мене все було чудово з документами, та й я була постраждалою стороною в ДТП) і поїхала працювати далі. Бо робота сама не зробиться, а неадекватів на дорозі і без мене вистачає", — пояснила Поліщук.

Нагадаємо, раніше ми писали, що співачка Анастасія Приходько потрапила в аварію під Черкасами. Також зірка шоу "Холостяк" ледь не загинула у ДТП.

ДТП
аварія
авто
страхування
Азовсталь
українські зірки
Пташка
травма

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