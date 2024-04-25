Сценаристы Канады готовы начать забастовку против продюсеров

Члены Гильдии сценаристов Канады (WGC). Фото: Facebook/writers.guild.12

Гильдия сценаристов Канады (WGC) проголосовала за разрешение начала забастовки. Все идет по такому же сценарию, как и в прошлом году в Голливуде.

Об этом сообщает Deadline.

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Это голосование стало первым за всю 33-летнюю историю WGC. Исполнительный директор Гильдии сценаристов Виктория Шен отметила — оно является поворотным моментом для канадских специалистов.

"Оно подчеркивает приверженность наших членов к обеспечению справедливой компенсации и значимой защиты от постоянно развивающегося искусственного интеллекта в индустрии. Хотя решительный мандат на забастовку не обязательно означает, что мы будем бастовать. Он говорит продюсерам, что мы готовы защищаться в случае необходимости", — заявила Виктория Шен.

Забастовка начнется, если продолжающиеся уже несколько месяцев переговоры с Гильдией продюсеров не будут урегулированы. Канадские сценаристы выдвигают те же требования, что и голливудские — справедливую оплату и защиту от использования искусственного интелекта.

Напомним, забастовка Гильдии сценаристов США началась в мае прошлого года. Причиной стало сорванное соглашение с киностудиями и стриминговыми платформами, в том числе Netflix. Через несколько месяцев к забастовке присоединилась Гильдия актеров. До конца года все вопросы удалось решить. Впрочем, индустрия понесла существенный финансовый ущерб.

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