Сценаристи Канади готові розпочати страйк проти продюсерів

Члени Гільдії сценаристів Канади (WGC). Фото: Facebook/writers.guild.12

Гільдія сценаристів Канади (WGC) проголосувала за дозвіл початку страйку. Все йде за таким самим сценарієм, як і минулого року у Голлівуді.

Про це повідомляє Deadline.

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Це голосування стало першим за всю 33-річну історію WGC. Виконавча директорка Гільдії сценаристів Вікторія Шен зазначила — воно є поворотним моментом для канадських фахівців.

"Воно підкреслює прихильність наших членів до забезпечення справедливої компенсації та значущого захисту від штучного інтелекту в індустрії, що постійно розвивається. Хоча рішучий мандат на страйк не обов'язково означає, що ми страйкуватимемо. Він каже продюсерам, що ми готові захищатися у разі потреби", — заявила Вікторія Шен.

Страйк розпочнеться, якщо переговори з Гільдією продюсерів, які тривають вже декілька місяців, не будуть врегульовані. Канадські сценаристи висувають ті самі вимоги, що й голлівудські — справедливу оплату та захист від використання штучного інтелекту.

Нагадаємо, страйк Гільдії сценаристів США розпочався в травні минулого року. Причиною стала зірвана угода з кіностудіями та стримінговими платформами, зокрема Netflix. За кілька місяців до страйку приєдналася Гільдія акторів. До кінця року всі питання вдалося вирішити. Втім індустрія зазнала суттєвих фінансових збитків.

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