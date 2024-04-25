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Сценаристи Канади проголосували за початок страйку — але є умова

25 квітня 2024 22:13
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Стас Кожушко
Редактор
Сценаристи Канади готові розпочати страйк проти продюсерів
Члени Гільдії сценаристів Канади (WGC). Фото: Facebook/writers.guild.12
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Гільдія сценаристів Канади (WGC) проголосувала за дозвіл початку страйку. Все йде за таким самим сценарієм, як і минулого року у Голлівуді.

Про це повідомляє Deadline.

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Це голосування стало першим за всю 33-річну історію WGC. Виконавча директорка Гільдії сценаристів Вікторія Шен зазначила — воно є поворотним моментом для канадських фахівців.

"Воно підкреслює прихильність наших членів до забезпечення справедливої компенсації та значущого захисту від штучного інтелекту в індустрії, що постійно розвивається. Хоча рішучий мандат на страйк не обов'язково означає, що ми страйкуватимемо. Він каже продюсерам, що ми готові захищатися у разі потреби", — заявила Вікторія Шен.

Страйк розпочнеться, якщо переговори з Гільдією продюсерів, які тривають вже декілька місяців, не будуть врегульовані. Канадські сценаристи висувають ті самі вимоги, що й голлівудські — справедливу оплату та захист від використання штучного інтелекту.

Нагадаємо, страйк Гільдії сценаристів США розпочався в травні минулого року. Причиною стала зірвана угода з кіностудіями та стримінговими платформами, зокрема Netflix. За кілька місяців до страйку приєдналася Гільдія акторів. До кінця року всі питання вдалося вирішити. Втім індустрія зазнала суттєвих фінансових збитків.

Нагадаємо, раніше ми писали, що в Disney показали трейлер серіалу про модельєра Карла Лагерфельда. Також ми розповідали, що американського репера Каньє Веста присоромили за ідею знімати фільми для дорослих.

Канада
кіно
страйк
сценарист

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