Суд вынес приговор киевлянину, который выдавал себя менеджером певца YAKTAK.

Украинский певец YAKTAK. Фото: instagram.com/yaktak_official/

Киевлянин пытался выехать из Украины в Польшу с поддельными документами. Он выдавал себя менеджером известного артиста — певца YAKTAK.

Детали преступления были изложены в судебном реестре.

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Злоумышленник хотел покинуть Украину как менеджер YAKTAK

Яворивский районный суд Львовской области признал виновным 32-летнего киевлянина Михаила Шаповала. Обвиняемый 27 апреля пытался незаконно покинуть границы Украины.

Мужчина подделал письмо Министерству культуры и информационной политики. В нем указал себя как менеджера певца YAKTAK. Злоумышленник в документе также отметил, что причина для выезда — концерты для поддержки Украины.

С поддельным разрешением он приехал на пункт пропуска "Краковец". Пограничники поймали его "на горячем" и арестовали.

В суде Михаил Шаповал свою вину признал и теперь должен заплатить штраф — 17 тысяч гривен.

Напомним, российский артист хочет наказать за публичную поддержку Украины. Также украинский рэпер нецензурно высказался о певице Кристине Соловой.