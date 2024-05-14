Суд вынес приговор киевлянину, который выдавал себя менеджером певца YAKTAK.

Суд оштрафовал киевлянина, который притворялся менеджером певца YAKTAK
Киевлянин пытался выехать из Украины в Польшу с поддельными документами. Он выдавал себя менеджером известного артиста — певца YAKTAK.
Детали преступления были изложены в судебном реестре.
Злоумышленник хотел покинуть Украину как менеджер YAKTAK
Яворивский районный суд Львовской области признал виновным 32-летнего киевлянина Михаила Шаповала. Обвиняемый 27 апреля пытался незаконно покинуть границы Украины.
Мужчина подделал письмо Министерству культуры и информационной политики. В нем указал себя как менеджера певца YAKTAK. Злоумышленник в документе также отметил, что причина для выезда — концерты для поддержки Украины.
С поддельным разрешением он приехал на пункт пропуска "Краковец". Пограничники поймали его "на горячем" и арестовали.
В суде Михаил Шаповал свою вину признал и теперь должен заплатить штраф — 17 тысяч гривен.
Напомним, российский артист хочет наказать за публичную поддержку Украины. Также украинский рэпер нецензурно высказался о певице Кристине Соловой.
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