Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Суд оштрафовал киевлянина, который притворялся менеджером певца YAKTAK arrow

Суд оштрафовал киевлянина, который притворялся менеджером певца YAKTAK

14 мая 2024 21:11
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор
Суд вынес приговор киевлянину, который выдавал себя менеджером певца YAKTAK.
Украинский певец YAKTAK. Фото: instagram.com/yaktak_official/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сирык
Анна Сирык
редактор

Киевлянин пытался выехать из Украины в Польшу с поддельными документами. Он выдавал себя менеджером известного артиста — певца YAKTAK.

Детали преступления были изложены в судебном реестре.

Читайте также:

Злоумышленник хотел покинуть Украину как менеджер YAKTAK

Яворивский районный суд Львовской области признал виновным 32-летнего киевлянина Михаила Шаповала. Обвиняемый 27 апреля пытался незаконно покинуть границы Украины.

Мужчина подделал письмо Министерству культуры и информационной политики. В нем указал себя как менеджера певца YAKTAK. Злоумышленник в документе также отметил, что причина для выезда — концерты для поддержки Украины.

С поддельным разрешением он приехал на пункт пропуска "Краковец". Пограничники поймали его "на горячем" и арестовали.

В суде Михаил Шаповал свою вину признал и теперь должен заплатить штраф — 17 тысяч гривен.

Напомним, российский артист хочет наказать за публичную поддержку Украины. Также украинский рэпер нецензурно высказался о певице Кристине Соловой.

Киев
граница
суд
Львов
певец
украинские звезды
YAKTAK
уклонисты
ГПСУ

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:50 Скандал с Мосейчук — ведущая заявила, что не может заставить сына служить в ВСУ

5 мая 2024

05:10 Военных билетов скоро не станет — что это значит

13:53 Теплая неделя с неприятным сюрпризом — Наталья Диденко предупредила о заморозках после Пасхи

3 мая 2024

11:27 ПриватБанк обновил правила по картам — что изменится для клиентов

10 мая 2024

00:19 Мосейчук захейтили за живущего за границей сына — что пишут в сети

4 мая 2024

23:25 С украинскими опознавательными знаками — Воздушные Силы ВСУ показали истребители F-16 для Украины

6 мая 2024

21:20 Alyona Alyona упала на сцене Евровидения — в каком состоянии артистка

5 мая 2024

06:40Цены на медь в Украине — сколько стоит сдать 1 кг цветных металлов в мае

10 мая 2024
Новость с видео

22:44 Как не потерять отсрочку по уходу за родителями — важный документ

12 мая 2024

17:13 Кабмин продлил бронирование от мобилизации еще одной категории работников