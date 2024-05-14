Суд виніс вирок киянину, який видавав себе менеджером співака YAKTAK — деталі

Український співак YAKTAK. Фото: instagram.com/yaktak_official/

Киянин намагався виїхати з Украни до Польщі з підробленими документами. Він видавав себе за менеджера відомого артиста — співака YAKTAK.

Деталі злочину виклали в судовому реєстрі.

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Яворівський районний суд Львівської області визнав винним 32-річного киянина Михайла Шаповала. Обвинувачений 27 квітня намагався незаконно покинути кордони України.

Чоловік підробив лист від Міністерства культури й інформаційної політики. У ньому вказав себе як менеджера співака YAKTAK. Зловмисник у документі зазначив, що причина для виїзду — концерти для підтримки України.

З підробленим дозволом він приїхав на пункт пропуску "Краківець". Прикордонники спіймали його "на гарячому" й арештували.

У суді Михайло Шаповал свою провину визнав і тепер має заплатити штраф — 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, російського артиста хочуть покарати за публічну підтримку України. Також український репер нецензурно висловився про співачку Христину Соловій.