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Суд оштрафував киянина, який вдавав з себе менеджера співака YAKTAK

14 травня 2024 21:11
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор
Суд виніс вирок киянину, який видавав себе менеджером співака YAKTAK — деталі
Український співак YAKTAK. Фото: instagram.com/yaktak_official/
903a7b9c-ea2b-4af0-8c4c-7251ca0a3800 - Анна Сірик
Анна Сірик
редактор

Киянин намагався виїхати з Украни до Польщі  з підробленими документами. Він видавав себе за менеджера відомого артиста — співака YAKTAK.

Деталі злочину виклали в судовому реєстрі.

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Зловмисник хотів покинути Україну як менеджер YAKTAK

Яворівський районний суд Львівської області визнав винним 32-річного киянина Михайла Шаповала. Обвинувачений 27 квітня намагався незаконно покинути кордони України.

Чоловік підробив лист від Міністерства культури й інформаційної політики. У ньому вказав себе як менеджера співака YAKTAK.  Зловмисник у документі зазначив, що причина для виїзду — концерти для підтримки України. 

З підробленим дозволом він приїхав на пункт пропуску "Краківець". Прикордонники спіймали його "на гарячому" й арештували. 

У суді Михайло Шаповал свою провину визнав і тепер має заплатити штраф — 17 тисяч гривень.

Нагадаємо, російського артиста хочуть покарати за публічну підтримку України. Також український репер нецензурно висловився про співачку Христину Соловій.

Київ
кордон
суд
Львів
співак
українські зірки
YAKTAK
ухилянти
ДПСУ

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